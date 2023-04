BBB23: Larissa é eliminada; Aline, Amanda e Bruna estão na final

Agora é oficial! Amanda Meirelles, Bruna Griphao e Aline Wirley disputam o prêmio de mais de R$ 2 milhões do BBB23. Larissa Santos foi a última eliminada desta temporada do reality show, com 49,98% dos votos, e deixa na reta final a disputa pelos milhões.

A agora ex-sister disputou o Paredão com Bruna e Aline, suas aliadas do Quarto Deserto. A atriz recebeu 41,95% dos votos, enquanto a ex-Rouge ficou com apenas 8,07%.

Aline Wirley, Larissa, Amanda e Bruna GriphaoReprodução/Gshow

As sisters do Deserto disputam o prêmioFoto: Globo/Reprodução

A produção do BBB23 resolveu fechar o quarto DesertoFoto: Globo/Reprodução

Aline Wirley no BBB23Reprodução/Gshow

Larissa foi parar no Paredão após desistir da Prova da Finalista na última quinta-feira (20/4). O mesmo aconteceu com Bruna e Aline, enquanto Amanda deixou a competição por último e foi a primeira finalista da edição.

Agora, o prêmio é de R$ 2.880 milhões, após Amanda Meirelles apostar na saída de Larissa e adicionar mais R$ 30 mil no valor final.

Final do BBB23Na terça-feira (25/4), Tadeu Schmidt anuncia quem será a vencedora do BBB23. Um estudo, inclusive, indica que esta pode ser a final com menor audiência da história do reality show.

Um levantamento feito pelo site Notícias da TV aponta que o último episódio da temporada pode ficar abaixo dos 20 pontos. Como base de comparação, o BBB21 teve média de 28,2 pontos em seu encerramento, enquanto o BBB22, que consagrou Arthur Aguiar como campeão, teve 22,8 pontos.