BBB23. Mosca se irrita com ações de Ricardo e detona: “Só faz merd*”

Poucas horas depois de ser coroado como novo líder do BBB23, Cézar Black foi escolhido por Ricardo para o Castigo do Monstro. Dessa maneira, o baiano deixou o VIP e foi para a Xepa. Após a atitude do amigo, Gabriel Santana, o Mosca, se revoltou com a escolha de Alface e soltou o verbo.

“Juro, se isso fosse uma atitude isolada, OK. Mas eu cansei de defender o Alface. Toda semana ele faz uma m*rda. E eu gosto dele, a gente tem trocas boas. Mas não dá pra, toda semana, passar a mão na cabeça do cara”, explicou o ator, enquanto estava na academia com Fred Nicácio.

Natural de Sergipe, Ricardo Camargo tem 30 anos, é biomédico e agora mora em São PauloFoto: Instagram/Reprodução

Ricardo no BBB23Reprodução

Cara de Sapato e Ricardo no BBB23

Na sequência, o ator contou que cansou de ficar protegendo o amigo. “Não dá pra ficar defendendo um cara desse. Cansei. […] Mas não adianta você ser do bem se toda hora você faz merda. Esse jogo é um jogo de ações, não de intenções. As ações dele, não dá mais. Uma atrás da outra. Não dá mais”, completou.

Paula comemora Monstro de RicardoApós vencer a Prova do Anjo do BBB23, Ricardo Alface deu o Castigo do Monstro para Cézar Black, Líder da Semana. Ao ver o seu amigo e aliado construir ousada estratégia, a recém-eliminada Paula Freitas aproveitou para publicar um vídeo no Instagram parabenizando e exaltando o amigo.

“O nome do jogador camisa 10 deste dia se chama Ricardo Alface, que contemplou o Cézar Black com o colar do Monstro. Meu orgulho, meu amigo. Esse é o cara. Vai, alface. Bebê, te amo”, esbravejou Paula.