Vídeo de Raquele trabalhando em lavoura de café surge antes do Paredão

Raquele, participante do BBB 24, viralizou nas redes sociais por conta de um vídeo no qual aparece trabalhando em uma lavoura de café. A sister está no Paredão desta terça-feira (19/3) e recebeu o apoio de alguns perfis após o vídeo ser exposto na web.

Nas imagens, a sister aparece em um terreno agrícola falando sobre o trabalho braçal. “Gente, eu estou morta. Já pensei 10 mil vezes em desistir, mas eu não posso desistir porque eu tenho que ter o dinheiro para a minha carteira [de motorista].”

Raquele também mostra sete sacos cheios de grãos de café que ela colheu e grava os pais trabalhando ao seu lado. “Eu acho que vai dar uns nove sacos de café hoje. Cada saco está 15 reais, então mamãe vai querer tirar mais para inteirar 10”, conta no vídeo. Veja aqui!

Raquele ou Alane? Após quebra-pau, sister reage e Paredão reserva surpresas A terça-feira (19/3) está tensa para as emparedadas. Isso porque, após acusações e ironias no Sincerão, do BBB 24, Alane e Beatriz quebraram o pau com Leidy Elin. As Fadas estão no Paredão ao lado de Raquele, que não se envolveu na confusão.

Após as movimentações na casa, as enquetes da internet, a capixaba apresentou uma reação em relação às rivais, mas ainda aparece com alta porcentagem para ser eliminada. No Votalhada, por exemplo, que contabiliza sites, Twitter, Instagram e Telegram, ela apresenta 87,93%. Menos do que os 91% apresentados pelo UOL.

Raquele, inclusive, foi exaltada após o Sincerão e recebeu menções positivas na internet. O Top 3 participantes que ela deseja eliminar é formado por Alane, Beatriz e Davi. Quando o assunto foi pódio, a doceira elencou Giovanna, em segundo lugar, e Isabelle, em terceiro.

O resultado do paredão vai ser exibido durante o BBB 24 ao vivo nesta terça-feira (19/3). Clique aqui para votar na enquete.