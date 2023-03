Lexa e MC Guimê se separam após polêmica no BBB23

Ao que tudo indica, o casamento de Lexa e MC Guimê não resistiu à polêmica expulsão dele do BBB23. Apesar de ter ido ao encontro do marido e passado alguns dias com ele em família, o casal decidiu pôr um ponto-final no relacionamento.

A informação foi revelada pelo O Dia e confirmada pelo Metrópoles.

MC Guimê e Cara de Sapato foram expulsos do BBB23 na semana passada, após assediarem a mexicana Dania Mendez durante a festa do líder. O cantor passou a mão na bunda dela várias vezes, e o lutador tentou beijá-la, mesmo após a mexicana dizer que não queria.

Lexa e MC Guimê são desmascarados no The Masked Singer Brasil

Lexa e MC GuimêGlobo/Reprodução

Lexa e MC Guimê – Eskala – Dia dos Namorados 1

Lexa e MC GuimêPupin Deleu/Eskala/Divulgação

Lexa e MC Guimê

Lexa e MC GuimêReprodução/Instagram

Lexa e Mc Guimê durante Réveillon Cheers

Lexa e Mc Guimê durante Réveillon CheersVictor Araújo

Lexa e MC Guimê

Durante uma viagem a Paris, em novembro de 2021, casal aproveitou para fazer um ensaio românticoReprodução/Instagram

MC Guimê e Lexa

Lexa e Mc GuimêReprodução/Instagram

Guimê também deu um tapa na bunda de Bruna Griphao e teria tentado dar um selinho na atriz e tocar os seios de Dania, de acordo com internautas. As atitudes dele e de Sapato foram tratadas como assédio pelos telespectadores – que, com mensagens de repúdio, pediram que ambos fossem expulsos.

Dias depois da expulsão do reality, Guimê pediu desculpas pelo que fez, disse que sabe como machucou Dania, Bruna e também sua esposa, Lexa, com quem ele já conversou. O artista ainda deixou claro que não sabe como vai ficar seu casamento. “Eu estou aqui para pedir, de coração, o meu sincero perdão”, afirmou.

“Fala, galera! Estou aqui para conversar com vocês. Entendo a gravidade da situação… Sinto muito por tudo o que aconteceu no programa. Peço desculpas sinceras à Dania, à Lexa, à Bruna e a todas as mulheres que, de certa forma, sentiram-se ofendidas. Essa jamais foi a minha intenção”, iniciou o cantor.

“Acredito que, com nossos erros, a gente pode aprender, a gente pode evoluir. Estou aqui para isso, estou disposto a isso e estou revendo todas as minhas atitudes. O Big Brother era um grande sonho para mim. Estou muito triste com tudo isso que aconteceu, mas entendo completamente a decisão do programa”.