BBB23: no Quarto Branco, Fred diz que irá desistir da dinâmica

Domitila escolheu Fred para ir para o Quarto Branco com ela nesta quarta-feira (8/2), porém, ao que parece, o youtuber não está preocupado com isso. Ele revelou que já tomou a decisão de deixar a atividade do BBB23 rapidamente.

Enquanto se preparava para ir à dinâmica, para infelicidade de Boninho, diretor do reality da Globo, disse que irá apertar o botão que encerra a atividade do Quarto Branco. “Se o Quarto Branco for só paredão, eu vou apertar, e não vai ser por causa de psicológico, já é algo que eu queria testar” explicou Fred.

Fred Boco Roso

Bruno Carneiro Nunes, mais conhecido como Fred, é youtuber e jornalista, tem 33 anos e está confirmado no Camarote BBB23Divulgação

Porém, Larissa, affair do youtuber, não concordou com a decisão dele e o aconselhou para que não aperte o botão. Mesmo sendo o líder da semana, Fred perdeu sua festa temática e deve ir direto para o paredão sem direito de bate volta se apertar o botão.

Quarto BrancoO Quarto Branco está de volta e mexeu com os ânimos do BBB23. Nesta quarta-feira (8/3), os participantes do reality acordaram com um “convidado” para lá de diferente no jardim da casa: um botão. Quem apertasse primeiro, seria levado à dinâmica e ainda teria que escolher outro participantes. Domitila foi a corajosa e acionou o objeto. De quebra, levou Fred consigo para a atividade.