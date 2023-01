BBB23: Pai de Bruna Griphao em novela, Selton Mello manda recado fofo

Selton Mello “incorporou” Dom Pedro II para declarar sua torcida a Bruna Griphao no BBB23. Ele foi “pai” da atriz na novela Nos Tempos do Imperador e escreveu um recado fofo à integrante do Camarote como se estivesse no século retrasado.

“Querida Leopoldina, já estamos com nossas vestimentas para acompanhar a desenvoltura de nossa espevitada princesa neste aguardado evento”, comentou Selton no vídeo publicado no Instagram de Bruna.

Bruna Griphao Lucas Ramos / AgNews

Dom Pedro, ou melhor, Selton ainda a aconselhou a se comportar no reality.

“Lembre-se de maneirar os ânimos, abrandar o temperamento intempestivo e por fim, filha, que seja muito feliz em tão curiosa aventura. Ass: Dom Pedro II”.

Selton Mello declara torcida a Bruna Griphao no BBB23