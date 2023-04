BBB23: Paulo Vieira e Calabresa constrangem Aline com “prêmio” ao vivo

Nomes marcantes do humor nesta temporada do BBB 23, Paulo Vieira e Dani Calabresa acabaram constrangendo a finalista Aline Wirley, durante um quadro de premiação na grande final do programa. Apresentando o Big Carpet, os humoristas destacaram uma categoria, que trazia o nome de não participantes da temporada, mas que brilharam ao visitar a casa mais vigiada do Brasil.

Os “indicados” da categoria eram: Anitta, que fez um show no reality, Cauã Reymond, que esteve visitando a casa recentemente e Ivete Sangalo, que também se apresentou para os brothers e depois fez um tour pela mansão dos Estúdios Globo.

Ao anunciarem o “vencedor” da categoria, Paulo Vieira e Calabresa escolheram: Aline Wirley. “E o melhor não jogador a visitar a casa foi… Aline Wirley”, disseram os humoristas. Assistindo todo o programa ao vivo, direto da casa, a ex-Rouge não conseguiu esconder a cara de “sem graça” com a situação e chegou a esboçar um sorrisinho amarelo.

Nas redes sociais, o caso também não passou despercebido e a dupla dividiu opiniões. “Achei podre. Aline jogou sim com seus aliados, ela os salvou de paredões e eles a salvaram de um paredão também. A galera precisa rever o que é jogar” detonou uma pessoa. “Falta de respeito total com a Aline”, disse outra. “As finalistas de Taubaté estão visivelmente incomodadas de ver esses VT, eu tô adorando”, respondeu uma terceira.

