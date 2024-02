Popó x Bambam: amizade rompeu em 2022 e luta será acerto de contas

O combate entre Popó x Bambam terá nuances de rivalidade. O tetracampeão mundial de boxe e o campeão do Big Brother Brasil de 2002 já foram amigos, mas romperam a relação em 2022.

O estopim para a situação teria ocorrido quando Bambam convidou Popó para participar de um podcast, que foi ignorado pelo pugilista.

Além disso, o ex-boxeador diz ter ficado muito chateado com as provocações feitas por Bambam nas redes sociais.

“Tenho ficado chateado porque não é algo saudável, é algo provocante e que magoa. Mas na hora da luta tudo isso acaba, a gente vai lá e acaba com ele. Nessa vou bater com mais raiva, é fechar a mão, travar e pau nele. Não passa do primeiro round, não tem nem por quê”, disse Popó em entrevista ao Uol, em dezembro.

Onde assistir e horário A luta ocorrerá pelo card principal do Fight Music Show, evento com lutadores e celebridades. O combate está previsto para acontecer na madrugada deste sábado para domingo e será transmitido pelo canal aberto Globo e o pay-per-view Combate.

Veja todas as lutas do evento que está marcado para iniciar às 21h30:

CARD PRINCIPAL

Popó Freitas x Kleber Bambam (boxe)

Nego do Borel x MC Gui (boxe)

Emilene Juarez x Fernanda Lacerda (boxe)

Thomaz Costa x Luiz Otávio Mesquita (boxe)

Pobre Loco e Sheviii2k x Rey Physique e Natural pra Cavalo (boxe)

CARD PRELIMINAR

Fábio Maldonado x Leo Leleco (boxe)

Lucas Bomba x Martin Farley (MMA)

Wellington Souza x Hugo Paiva (MMA)

Pedro Oliveira x Max Alves (MMA)