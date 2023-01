BBB23: produtora de realities explica fórmula para entrar no programa

Após anunciar o elenco do Camarote e da Pipoca, na última quinta-feira (12/1), o BBB23 tem estreia marcada para a próxima segunda (16/1) 15/01/2023 11:40, atualizado 15/01/2023 11:40

O BBB23 tem data marcada para começar na próxima segunda-feira (16/1), data em que os 22 participantes entram na casa mais vigiada do Brasil. Para aqueles que ainda sonham em disputar o jogo da Globo, seja pelo prêmio em dinheiro ou pela visibilidade, Fernanda Carreira, produtora de elencos, revela o que é necessário para entrar em um reality como este.

“A gente procura ter pessoas de diferentes personalidades, mas com traços em comum para que se tenha uma interação no primeiro momento. Quando estamos fazendo a seleção, nós vemos quais são as características, o que essas pessoas curtem ou não. Colocamos personalidades completamente opostas para ter um tempero, que são as picuinhas, aquelas pessoas que não levam desaforo para casa. O ideal é misturar”, pontuou, em entrevista ao Notícias da TV.

arte-globo-gabriel-participante-time-pipoca-bbb23

Gabriel Tavares tem 24 anos, é administrador e modelo e natural de Ribeirão Preto-SP. Entrou no BBB23 após vencer a Casa de VidroDivulgação

arte-globo-paula-participante-time-pipoca-bbb23

Paula Freitas tem 28 anos, é Biomédica e natural de Jacundá, do Pará. Entrou no BBB23 após vencer a Casa de VidroDivulgação

arte-globo-alina-wirley-participante-time-camarote-bbb23

Aline Wirley é cantora, ex-Rouge, tem 41 anos e é natural de Cachoeira Paulista-SP. A artista foi a primeira participante a ser confirmada no CamaroteDivulgação

arte-globo-cezar-participante-time-pipoca-bbb23

Cezar é enfermeiro, tem 34 anos e é natural de Salvador-BA. Atualmente, mora em Brasília e é participante do PipocaDivulgação

arte-globo-bruna-griphao-participante-time-camarote-bbb23

Bruna Griphao tem 23 anos, é atriz e natural do Rio de Janeiro-RJ. Foi a segunda confirmada no grupo CamaroteDivulgação

arte-globo-gustavo-participante-time-pipoca-bbb23

Gustavo Benedetti tem 27 anos, é fazendeiro e empresário e natural de Sinop-MT. Ele é o quatro participante do Grupo PipocaDivulgação

arte-globo-fred-participante-time-camarote-bbb23

Bruno Carneiro Nunes, mais conhecido como Fred, é youtuber e jornalista, tem 33 anos e está confirmado no Camarote BBB23Divulgação

arte-globo-larissa-participante-time-pipoca-bbb23

Larissa tem 24 anos, é professora de educação física e mora em Criciúma-SC. Ela é a quinta participante anunciada da PipocaDivulgação

arte-globo-ricardo-participante-time-pipoca-bbb23

Natural de Sergipe, Ricardo Camargo tem 30 anos, é biomédico e agora mora em São PauloFoto: Instagram/Reprodução

arte-globo-domitila-barros-participante-time-camarote-bbb23

Domitila Barros é modelo, atriz, empreendedora e foi eleita Miss Alemanha, em 2022

arte-globo-antonio-cara-de-sapato-jr-participante-time-camarote-bbb23

Antonio Carlos Júnior é do Camarote. Ele é conhecido como Cara de Sapato, é um lutador de artes marciais mistas da categoria meio-pesado, que atualmente compete na PFL (Professional Fighters League)Divulgação

arte-globo-sarah-aline-participante-time-pipoca-bbb23

Natural de São Paulo, Sarah Aline tem 25 anos, é psicóloga e analista de diversidade. Ela está no Grupo Pipoca do BBB23Divulgação

arte-globo-fred-nicacio-participante-time-camarote-bbb23

Fred Nicácio tem 35 anos, é médico e apresentador do Queer Eye Brasil e é natural de Campo dos Goytacazes-RJDivulgação

arte-globo-key-alves-participante-time-camarote-bbb23

A jogadora de vôlei Key Alves tem 23 anos e é de Bauru, em São Paulo. É líbero do clube Osasco São Cristóvão Saúde e também trabalha como influenciadora digital, tendo mais de 7 milhões de seguidores.Divulgação

arte-globo-marilia-participante-time-pipoca-bbb23

Marília tem 32 anos e é maquiadora em São Paulo, embora seja de Natal, no Rio Grande do NorteFoto: Divulgação

arte-globo-cristian-participante-time-pipoca-bbb23

Gaúcho de 32 anos, Cristian é empresário e formado em educação física e nutrição esportivaFoto: Divulgação

arte-globo-marvvila-participante-time-camarote-bbb23

Marvvila passou pelo The Voice Brasil e apostou no pagode como estilo para seguir a carreira musical Foto: Divulgação

arte-globo-bruno-participante-time-pipoca-bbb23

Bruno é um alagoano de 32 anos e promete ser um “jogador raiz” no BB23Foto: Divulgação

arte-globo-tina-participante-time-pipoca-bbb23

Tina nasceu em Angola, mas mora em São Paulo. É modelo e analista de marketingFoto: Divulgação

arte-globo-gabriel-santana-participante-time-camarote-bbb23

O ator Gabriel Santana tem 23 anos de idade e promete entregar muita pegação no reality showFoto: Divulgação

arte-globo-amanda-participante-time-pipoca-bbb23

Amanda é médica, tem 31 anos de idade e afirmou que vai fazer uma bagunça boa no reality showFoto: Reprodução

arte-globo-mc-guime-participante-time-camarote-bbb23

MC Guimê disse que vai curtir e se divertir, mas sempre “pronto para a guerra”Foto: Reprodução

A produtora conta que as redes sociais são um termômetro para a escolha dos participantes. “No primeiro momento, a gente faz a seleção buscando nas redes sociais, por isso é importante as pessoas terem cuidado com essas plataformas. Elas têm um papel fundamental na vida de um produtor de casting e para quem quer tentar a sorte em um reality show”, explicou.

“Virou a nossa vitrine. O Instagram, muitas vezes, é só uma camada do que a pessoa é. Às vezes ela até finge, mas, mesmo assim, a rede social se tornou uma das ferramentas que mais facilitam esse contato com as pessoas”, esclarece.

Ainda sobre redes sociais, Fernanda alertou para publicações antigas, assim como aconteceu com Giovanna Leão, da Casa de Vidro. “É muito importante ter uma rede social organizada, uma preocupação com o que é postado. Os candidatos precisam ter noção de que a vida nessas plataformas também vai ser revirada. É importante ter consciência sobre o que você posta”, disse.

“Se aquilo lá não é mais um retrato do que ela pensa, por que deixar aquilo lá? Melhor apagar antes de se expor. Agora isso se virou contra ela. É muito importante as pessoas terem essa consciência de que a rede social pode, sim, ser um fator eliminatório. Te digo isso porque, na maioria dos realities que eu faço, existe uma checagem de redes sociais”, aconselha.

No complemento, Fernanda alerta que também pensa como telespectadora e pensa no que os fãs do programa querem ver. “Eu não vou dar palco para pessoas racistas, homofóbicas, xenofóbicas, transfóbicas ou gordofóbicas. Se em um momento de conversa, eu percebo isso, eu não passo adiante. Se eu achar em uma rede social, também não tem vez. Eu penso como telespectadora também. Não quero ver certos tipos de pessoas na minha televisão”, completou.

