BBB23 registra a pior audiência desta edição do reality show

A crise do BBB23 parece não ter fim – ao contrário do programa, que termina na terça-feira (25/4). Nessa quarta-feira (19/4), o reality amargou 10,8 pontos no Ibope na Grande São Paulo – o pior resultado do programa nesta edição. Os dados são do Notícias da TV.

O resultado é o segundo mais baixo da história do BBB e o pior da 23º edição da atração. O programa ficou atrás, inclusive, da reprise de Chocolate com Pimenta (2003), exibida na faixa das 15h.

O BBB23 tinha batido a pior marca há duas semanas, quando havia marcado 11,3 pontos. O resultado também ocorreu numa quarta-feira (5/4).

