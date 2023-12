Choquei se pronuncia após morte de jovem de 22 anos; leia a nota

O perfil Choquei se pronunciou, neste sábado (23/12), sobre a morte da jovem Jéssica Vitória Canedo, de 22 anos. A página publicou um comunicado oficial, assinado pela advogada e ex-BBB Adélia Soares, onde lamentou o ocorrido e negou qualquer responsabilidade com a fatalidade.

Jéssica virou assunto nas redes sociais após ter conversas falsas com Whindersson Nunes vazadas na web. A notícia da morta da jovem foi dada pela família, por meio do Instagram, nesta sexta-feira (22/12). Segundo os parentes, antes do falso exposed, a moça já sofria com problemas psicológicos, além de lidar com a depressão.

Prints do diálogo com o humorista surgiram na web no último dia 18, porém ele negou e afirmou que nunca havia conhecido Jéssica, que morava em Minas Gerais. “Eu não faço ideia de quem seja essa moça e isso é um print fake”, defendeu-se à época.

A página Choquei apagou as postagens sobre a jovem após a tragédia e internautas passaram a pedir que o perfil fosse responsabilizado pelo ocorrido.

Leia o comunicado da Choquei na íntegra:

“Lamentamos profundamente o ocorrido e nos solidarizamos com os familiares e todos os afetados pelo triste acontecimento. Reforçamos nosso compromisso em agir com diligência e responsabilidade.

O perfil Choquei (@choquei) por meio de sua assessoria jurídica, vem esclarecer a seus seguidores e amigos que não ocorreu qualquer irregularidade na divulgação das informações prestadas por esse perfil. Cumpre esclarecer que não responsabilidade a ser imputada pelos atos praticados, haja vista a atuação mediante boa-fé e cumprimento regular das atividades propostas.

Em relação aos eventos que circulam nas redes sociais e que foram associados a um trágico evento envolvendo a jovem Jessica Vitória Canedo, queremos ressaltar que todas as publicações foram feitas com base em dados disponíveis no momento e em estrito cumprimento das atividades habituais decorrentes do exercício de direito à informação.

O compromisso deste perfil sempre foi e será com a legalidade, responsabilidade e ética na divulgação de informações dentro dos limites estabelecidos na Constituição Federal, em especial ao art. 5º, inciso IX.

Por fim, reafirmamos nosso respeito pela intimidade, privacidade, bem-estar e pela integridade”.