BBB23: Ricardo é o novo Anjo. Saiba para quem o brother deu o monstro

Novo anjo! Ricardo, conhecido como Alface no BBB23, venceu a prova do Anjo deste sábado (25/3). O poder desta semana é autoimune, ou seja, o brother não poderá ser indicado ao Paredão.

Na prova, que teve quatro etapas, os brothers do BBB23 precisavam achar cards espalhados em piscinas de bolinhas. Alface contou com a sorte para vencer a dinâmica, pois as cartas tinha consequências como eliminar um participante ou pular a próxima fase da disputa.

Ricardo escolheu Bruna Griphao e Larissa para serem os monstros da semana. Além desse castigo, cada uma delas perdeu 300 estalecas. Para o almoço do Anjo, Alface escolheu levar Cézar Black e Domitila.