BBB23: saiba como o confinamento afeta a saúde mental dos brothers

O Big Brother Brasil (BBB), reality mais assistido pelos brasileiros, começou mais uma temporada na última segunda-feira (16/1). A cada edição, é comum algum participante apresentar algum desequilíbrio emocional durante ou após o fim do programa. Segundo o psicólogo Vitor Barros, estudos comprovaram que pessoas em isolamento têm maior risco de adoecimento mental.

De acordo com o profissional, alguns estudos mostraram que trabalhadores em isolamento nas geleiras da Antártida, bem como em plataformas de petróleo para fins de trabalho e pesquisas, apresentaram mais adoecimento mental do que o normal.

No caso do BBB, a experiência também pode trazer um maior risco de desequilíbrios emocionais surgirem.

Deve-se haver um preparo psicológico antes de entrar no BBBFrancesco Carta/Getty Images

Uma pessoa confinada pode desenvolver problemas psicológicos

Uma pessoa confinada pode desenvolver problemas psicológicos Getty Images/Reprodução

O transtorno mental atinge mais mulheres do que homensMartin-dm/Getty Images

Vale procurar um profissional para identificar os gatilhos Andrea Piacquadio/Pexels

Saúde do cérebroFoto: Letizia Le Fur/Getty Images

O psicólogo ressalta que a fama repentina, assim como a chance de sair “cancelado” nas redes sociais, poder ser outro fator perigoso para os participantes do programa. “Quando se une isolamento social, falta de confirmação da sociedade, imprevisibilidade de saída e medo do cancelamento, temos um potencial enorme de desenvolvimento de desequilíbrio emocional, que pode levar a patologias como ansiedade generalizada, síndrome do pânico, depressão ou mesmo estresse pós-traumático”, alerta.

Para entrar no BBB, o especialista explica que é importante se preparar psicologicamente. Mas, é interessante ter cuidado com os pontos norteadores deste preparo, isso porque segundo ele, algumas pessoas se preparam para ganhar fama e seguidores.

“São princípios que podem ser uma enorme cilada narcisista. Quando se faz isso, é fácil para que a pessoa se perca no seu personagem tanto no isolamento quanto fora. Independentemente de ganhar ou perder o jogo, a preocupação que fica é a com a saúde mental da pessoa e com seus propósitos existenciais após a saída da casa. Ou seja, há vida após o BBB”, finaliza.