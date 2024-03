Sarah Andrade faz revelação sobre prêmio do BBB: “10 vezes mais”

1 de 1 Sarah Andrade – Foto: null Depois de se tornar uma das maiores participantes do reality show Big Brother Brasil, a influenciadora e empresária Sarah Andrade vem desenvolvendo cada vez mais sua trajetória profissional e conquistando destaque no mundo dos negócios. Agora, dando um novo passo em sua carreira, ela anunciou a compra de sua própria agência de marketing de influência.

Antes mesmo de ganhar notoriedade nacional e ser conhecida como a ‘espiã’ do BBB 21, Sarah já havia trilhado um caminho no marketing, sua área de formação. Com a visibilidade do programa, todo esse êxito foi impulsionado e atualmente, acumulou um ganho financeiro dez vezes superior ao prêmio do reality show.

“Eu soube aproveitar muito bem as oportunidades que a vida me deu desde que deixei o programa. Participei de campanhas publicitárias, televisão, palestras, experiências, parcerias e dezenas de outros trabalhos que agarrei com unhas e dentes pra fazer acontecer. O meu envolvimento e a minha paixão com a mídia e entretenimento mudaram a minha vida. E hoje eu sou muito grata por tudo isso”, diz.

Com sua visão estratégica, Sarah já desenvolveu desempenhou papéis de liderança e colaborando com marcas de renome. Atuando como executiva de marketing em uma multinacional, a influenciadora obteve diversas conquistas, incluindo a liderança em quatro das cinco campanhas nacionais em que participou.

Sarah-Andrade-Redes-sociais

A influenciadora digital Sarah Andrade, compartilhou suas reflexões sobre a sobrecarga de informações que têm se acumulado na internet Divulgação

Sarah-Andrade-Redes-sociais

Além disso, a empresária e ex-BBB ressaltou a necessidade de parar, respirar e buscar um equilíbrio entre a vida virtual e o mundo real Divulgação

Sarah-Andrade-Redes-sociais

Após o lançamento da rede social Thread, Divulgação

Agora, se sente preparada para essa nova etapa e fazer essas transformações em sua própria agência. “Este é mais um grande passo na minha jornada profissional. Agora vou expandir ainda mais minha atuação na área e vou usar todo o conhecimento que adquiri em mídia e marketing para desenvolver soluções completas e contribuir com estratégias e briefings para o sucesso das ações. Claro que é um novo desafio, mas é isso que me move e estou preparada para viver essa nova fase ao lado de um time incrível”, declarou.

