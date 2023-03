BBB23. Sarah Aline desabafa sobre dinâmica do Paredão: “Muito injusto”

Sarah Aline foi indicada ao Paredão do BBB23 pelo líder Fred e não gostou de ser uma opção do influencer. A sister falou sobre a berlinda durante conversa com outros participantes nesta segunda-feira (6/3).

“É muito injusto eles quererem botar na nossa conta, dizendo que passaram a semana inteira tentando não me colocar no Paredão. Eu quis compreender, mas colocou o meu na reta, então não vem pesar na minha. Não ficou a semana inteira tentando me defender”, disse.

arte-globo-sarah-aline-participante-time-pipoca-bbb23

Natural de São Paulo, Sarah Aline tem 25 anos, é psicóloga e analista de diversidade. Ela está no Grupo Pipoca do BBB23Divulgação

Sarah-Aline-BBB23-Poder-Curinga

Sarah Aline no BBB23Reprodução

Ricardo e Sarah Aline

Ricardo e Sarah Aline no BBB23Reprodução/Globo

Aline Wirley e Sarah Aline conversam no BBB23 – Metrópoles

Aline Wirley e Sarah Aline conversam no BBB23 Globo/Reprodução

Ouvintes na conversa, Domitila, Cezar Black e Key Alves concordaram com a sister e afirmaram que o atual líder é muito arrogante e medroso.

“Se ele ficou com medo de tacar geleia na cabeça da Domi, você acha que ele ia dizer o motivo certo por ter votado em você? Poderia ter sido até pior para você, porque poderia ter ido você e a Marvvila”, argumentou Key Alves.

Sarah, então, completou. “Se você gosta de mim, não me coloca no Paredão. Para mim isso é ‘sabonetar’, como ele faz desde o início. Ele disse que queria proteger a Marvvila, porque eu seria uma peça-chave nesse Paredão, porque eu não sairia de jeito nenhum. Assume o B.O.”