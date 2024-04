Enquete BBB 24: Lucas Buda busca recuperação após Sincerão tenso

O 19º Paredão do BBB 24 conta com Alane, Lucas Buda e Isabelle Nogueira. Os três participantes disputam a preferência do público e foram protagonistas do Sincerão, realizado nesta segunda-feira (8/4).

A dinâmica consistia em apontar qualidades e defeitos em outros participantes. Com cinco integrantes do grupo Fadas e apenas Lucas Buda sendo o contraponto, os colegas precisaram entrar em conflito no Sincerão, deixando o clima tenso e alterando as porcentagens de eliminação no Paredão.

Clique aqui e veja quem está na frente para deixar a casa mais vigiada do Brasil.

Alane, Lucas Henrique e Isabelle

Alane, Lucas Henrique e Isabelle Divulgação/ Globo

Lucas Henrique, o Buda

Lucas Henrique, o Buda TV Globo/Reprodução

Isabelle

Isabelle

Alane Dias, BBB24

Alane Instagram/Reprodução

Com o programa quase chegando ao fim, sendo o último episódio em 16 de abril, os ânimos para saber quem será o grande vencedor da temporada ficam cada vez mais exaltados. As enquetes são uma boa forma de antecipar o eliminado da semana.

Como o Paredão do BBB 24 foi formado? A formação do 19º Paredão começou com Alane novamente na berlinda, após perder a primeira fase da Prova do Líder. A sister acabou de se salvar da berlinda com Davi Brito e Giovanna Lima, eliminada do programa com 75% dos votos.

Novo Líder, Davi indicou Lucas “Buda” Henrique para o Paredão, enquanto a casa votou em Isabelle para completar o trio de emparedados.

Veja quem votou em quem:

Davi (Líder da semana): Lucas Buda Alane: Isabelle Matteus: Isabelle Beatriz: Isabelle Isabelle: Matteus Lucas Buda: Matteus