BBB23 terá difícil missão de equilibrar desejo por tretas e o cancelamento

O BBB23 estreia na segunda-feira (16/1), e terá 22 participantes responsáveis por protagonizar uma nova história de 100 capítulos 15/01/2023 2:00, atualizado 13/01/2023 16:28

Divulgação/ Globo

A edição 22 do Big Brother Brasil provou, acima de tudo, que o público do mais famoso reality show do país não quer ligar a televisão para assistir paz, amor e amizade. Mas, sim, muita confusão, briga e barraco. Tiago Abravanel, por exemplo, foi definido como “inimigo do entretenimento” após sua atuação no programa, marcada por músicas para acalmar os ânimos e discursos contra as tretas inevitáveis. Isso liga o sinal de alerta para a edição 23, que estreia nesta segunda (16/1).

Já o BBB21 rendeu para alegria do público. A “bolha da confusão” formada por Karol Conká, Lumena, Lucas Penteado, Juliette Freire e Gil do Vigor fez com que a edição se tornasse a mais vista dos últimos 11 anos.

arte-globo-gabriel-participante-time-pipoca-bbb23

Gabriel Tavares tem 24 anos, é administrador e modelo e natural de Ribeirão Preto-SP. Entrou no BBB23 após vencer a Casa de VidroDivulgação

arte-globo-paula-participante-time-pipoca-bbb23

Paula Freitas tem 28 anos, é Biomédica e natural de Jacundá, do Pará. Entrou no BBB23 após vencer a Casa de VidroDivulgação

arte-globo-alina-wirley-participante-time-camarote-bbb23

Aline Wirley é cantora, ex-Rouge, tem 41 anos e é natural de Cachoeira Paulista-SP. A artista foi a primeira participante a ser confirmada no CamaroteDivulgação

arte-globo-cezar-participante-time-pipoca-bbb23

Cezar é enfermeiro, tem 34 anos e é natural de Salvador-BA. Atualmente, mora em Brasília e é participante do PipocaDivulgação

arte-globo-bruna-griphao-participante-time-camarote-bbb23

Bruna Griphao tem 23 anos, é atriz e natural do Rio de Janeiro-RJ. Foi a segunda confirmada no grupo CamaroteDivulgação

arte-globo-gustavo-participante-time-pipoca-bbb23

Gustavo Benedetti tem 27 anos, é fazendeiro e empresário e natural de Sinop-MT. Ele é o quatro participante do Grupo PipocaDivulgação

arte-globo-fred-participante-time-camarote-bbb23

Bruno Carneiro Nunes, mais conhecido como Fred, é youtuber e jornalista, tem 33 anos e está confirmado no Camarote BBB23Divulgação

arte-globo-larissa-participante-time-pipoca-bbb23

Larissa tem 24 anos, é professora de educação física e mora em Criciúma-SC. Ela é a quinta participante anunciada da PipocaDivulgação

arte-globo-ricardo-participante-time-pipoca-bbb23

Natural de Sergipe, Ricardo Camargo tem 30 anos, é biomédico e agora mora em São PauloFoto: Instagram/Reprodução

arte-globo-domitila-barros-participante-time-camarote-bbb23

Domitila Barros é modelo, atriz, empreendedora e foi eleita Miss Alemanha, em 2022

arte-globo-antonio-cara-de-sapato-jr-participante-time-camarote-bbb23

Antonio Carlos Júnior é do Camarote. Ele é conhecido como Cara de Sapato, é um lutador de artes marciais mistas da categoria meio-pesado, que atualmente compete na PFL (Professional Fighters League)Divulgação

arte-globo-sarah-aline-participante-time-pipoca-bbb23

Natural de São Paulo, Sarah Aline tem 25 anos, é psicóloga e analista de diversidade. Ela está no Grupo Pipoca do BBB23Divulgação

arte-globo-fred-nicacio-participante-time-camarote-bbb23

Fred Nicácio tem 35 anos, é médico e apresentador do Queer Eye Brasil e é natural de Campo dos Goytacazes-RJDivulgação

arte-globo-key-alves-participante-time-camarote-bbb23

A jogadora de vôlei Key Alves tem 23 anos e é de Bauru, em São Paulo. É líbero do clube Osasco São Cristóvão Saúde e também trabalha como influenciadora digital, tendo mais de 7 milhões de seguidores.Divulgação

arte-globo-marilia-participante-time-pipoca-bbb23

Marília tem 32 anos e é maquiadora em São Paulo, embora seja de Natal, no Rio Grande do NorteFoto: Divulgação

arte-globo-cristian-participante-time-pipoca-bbb23

Gaúcho de 32 anos, Cristian é empresário e formado em educação física e nutrição esportivaFoto: Divulgação

arte-globo-marvvila-participante-time-camarote-bbb23

Marvvila passou pelo The Voice Brasil e apostou no pagode como estilo para seguir a carreira musical Foto: Divulgação

arte-globo-bruno-participante-time-pipoca-bbb23

Bruno é um alagoano de 32 anos e promete ser um “jogador raiz” no BB23Foto: Divulgação

arte-globo-tina-participante-time-pipoca-bbb23

Tina nasceu em Angola, mas mora em São Paulo. É modelo e analista de marketingFoto: Divulgação

arte-globo-gabriel-santana-participante-time-camarote-bbb23

O ator Gabriel Santana tem 23 anos de idade e promete entregar muita pegação no reality showFoto: Divulgação

arte-globo-amanda-participante-time-pipoca-bbb23

Amanda é médica, tem 31 anos de idade e afirmou que vai fazer uma bagunça boa no reality showFoto: Reprodução

arte-globo-mc-guime-participante-time-camarote-bbb23

MC Guimê disse que vai curtir e se divertir, mas sempre “pronto para a guerra”Foto: Reprodução

O BBB23, por sua vez, chega com uma missão. Mesmo que o público mostre cada vez mais que gosta de uma confusão, as últimas edições confirmaram que os telespectadores suportam cada vez menos as brigas que envolvem racismo, humilhação, agressão, intolerância religiosa, xingamentos e por aí vai. No BBB21, Karol Conká saiu da casa odiada pelo público, e sofreu um cancelamento intenso após barraco com Lucas Penteado. No BBB22, a história se repetiu: Jade Picon deixou a casa com a imagem estremecida por conta de seu jeito apontado como soberbo e a forma com que tratava Arthur Aguiar.

No BBB23, os confinados Gabriel, Paula, Aline Wirley, Cezar, Brunha Griphao, Gustavo, Fred, Larissa Santos, Ricardo Camargo, Domitila Barros, Antonio “Cara de Sapato” Jr., Sarah Aline, Fred Nicácio, Key Alves, Marília, Cristian, Marvvila, Bruno, Tina, Gabriel Santana, Amanda e MC Guimê terão que conseguir um delicado equilíbrio, entre promover barracos, mas não ofender nenhum direito humano – como gostam de brincar os usuários do Twitter.

Atuação da GloboNão só os participantes, mas a Globo precisará ter uma atuação intensa quando o assunto é controlar os ânimos de seus participantes. A Record TV, por exemplo, viu sua 14ª edição de A Fazenda flopar por conta das excessivas brigas que envolviam agressão, xingamentos e muita humilhação.

No reality show rural, a emissora foi cobrada uma série de vezes por deixar que seus participantes chegassem em níveis altos de estresse, o que resultava em agressão, expulsão e desistências. O resultado? A Fazenda 14 teve a mais baixa audiência de todas as edições do programa.

Novidades do BBB23A dinâmica deste ano recebe mais alguns elementos extras. A chegada do Poder Coringa, uma espécie de “card do poder”, dá vantagem a um jogador toda semana. Forte candidato a se tornar um dos trunfos mais disputados da edição, o recurso pode apimentar a corrida pelo primeiro lugar do BBB23.

Funciona como um leilão: antes das compras, um benefício diferente no jogo aparece à disposição dos confinados. São várias as possibilidades, mas apenas um participante pode usufruir do poder. Dentro do confessionário, cada confinado determina quantas estalecas – poucas, muitas, todas? – está disposto a pagar para arrematar o privilégio. Ao final dos lances, o resultado é divulgado para todos.

Na estratégia, vale de tudo: corrida para ver quem entra antes no confessionário, blefe sobre ter dado mais ou menos estalecas, segredo sobre o lance… Resta saber até onde os participantes vão em busca do poder.

Nesta temporada, o quarto do líder terá uma vantagem a mais: agora também se encontra uma grande central de controle. Nela, o todo-poderoso pode acessar, de maneira limitada e pré-determinada, diversos comandos que possibilitam uma visão privilegiada do jogo. Dentre eles, assistir ao que acontece no restante da casa com áudio; descobrir o total de votos que recebeu até então; e a possibilidade de despertar os participantes na hora que desejar.

Além disso, o participante que sai do jogo tem uma última chance de abrir o verbo. Pela primeira vez, o eliminado pode deixar um recado em vídeo para alguém que ainda está na disputa. O vídeo é endereçado e exibido na tela da casa, diante de todos os confinados. Se vai ser uma bomba, um conselho, um alerta, um veneno ou até mesmo uma informação duvidosa que pode prejudicar o jogo do rival, só descobriremos após a primeira eliminação.

Mais lidas