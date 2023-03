BBB23: veja o que rolou no Jogo da Discórdia dessa segunda (27/3)

Na dinâmica do BBB23, os brothers escolheram duas pessoas, as intitulando como “mais importante” e “menos importante” 28/03/2023 8:54, atualizado 28/03/2023 8:54

Reprodução/TV Globo

Tadeu Schmidt explicou para os brothers as regras de mais um Jogo da Discórdia no BBB23. Na dinâmica, os confinados deveriam pegar a primeira plaquinha de “Mais importante”, e entregá-la para o colega de confinamento que tem mais valor para ele, e se justificar em 30 segundos.

Em seguida, os brothers entregaram a plaquinha “Menos importante” para algum desafeto do BBB23 e justificar em 1 minuto. O rival, teria mais 30 segundos para responder.

