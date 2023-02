BBB23: Vilão Cristian é o mais votado no Paredão e deixa o programa

Cristian é o quinto eliminado do BBB23. Após uma semana em que o Pipoca marcou seu foi taxado como vilão ao ter o seu jogo exposto por Sarah Aline e, consequentemente, o mais votado da semana para Paredão, o empresário foi o mais votado pelo público e recebeu 48,23% dos votos. Do outro lado, Ricardo recebeu 40,39% e Fred Desimpedidos foi o menos lembrado, com 11,29%. Após a eliminação, o prêmio foi para R$ 1.890.000.

Durante o discurso, Tadeu Schmidt chamou a atenção pelas atitudes e falas do empresário, que virou vilão após ter o seu jogo descoberto pelos outros brothers e sobre o medo de entregar os aliados. Logo depois, o apresentador relembrou do jeito explosivo de Alface e o Castigo do Monstro. Para falar de Fred, o comunicador relembrou as graças do youtuber, brincou com o seu jeito e falou sobre a falta de embates do famoso.

Logo ao final, Tadeu chamou a atenção para as inimizades e treta de Cristian com a casa inteira e declarou que o empresário foi o mais votado pela casa. O Pipoca chorou e recebeu o apoio de brothers, além de um tapinha nas costas de Fred Desimpedidos, um de seus rivais na casa.

Cristian no BBB23Reprodução/ Globoplay

Gaúcho de 32 anos, Cristian é empresário e formado em educação física e nutrição esportivaFoto: Divulgação

BBB23. adms de Cristian repudia falas de Paula: “Ameaças além do jogo”Reprodução

A casa do BBB23 se voltou contra Cristian após o empresário ir contra o grupo e votar em Fred Nicácio na formação do quarto Paredão do programaReprodução

Paula assiste no Mais Você a vídeo de Cristian tramando se aproximar dela para obter informações no BBB23 – MetrópolesGlobo/Reprodução

Paula assiste no Mais Você a vídeo de Cristian tramando se aproximar dela para obter informações no BBB23 – MetrópolesGlobo/Reprodução

Trajetória de CristianLogo na primeira semana, Cristian formou dupla com Marvvila e foi muito criticado por suas atitudes com a cantora. O empresário, dessa maneira, virou o alvo da casa, mas ainda resistiu e continuou no programa até este momento.

Com o passar dos tempos, entretanto, o empresário começou a articular o seu jogo com Paula e se envolveu com a ex-Casa de Vidro para garantir informações. O jogo duplo de Cristian o colocou na mira da casa e acabou deixando um alvo muito grande em sua cabeça. Com 10 votos, o empresário foi para o Paredão pela casa e acabou eliminado.

Formação do ParedãoA definição do Paredão começou com o apresentador Tadeu Schmidt convocando os votos dos participantes do BBB23. Em seguida, o anjo Ricardo imunizou MC Guimê. O líder Cézar Black, que teve treta com Alface por uma série de coisas, inclusive ao receber o Monstro do Anjo colocou o imunologista no Paredão. Cristian, que teve o Poder Curinga, privou Fred Nicácio do voto, que foi aberto.

Na sala do reality, Cristian recebeu 10 votos e foi o terceiro integrante do Paredão. Fred Desimpedidos, que já estava na berlinda por conta de uma consequência da Prova do Líder, foi informado que teria direito a um contragolpe e puxou Domitilia. Na Prova Bate-Volta, a ativista levou a melhor e escapou da disputa pela permanência no jogo.