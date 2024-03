Boninho toma medida drástica após Bia derrubar Sabrina Sato no BBB24

O Big Boss Boninho decidiu tomar uma medida drástica após Beatriz Reis derrubar Sabrina Sato no BBB24. Bia se empolgou ao ver a apresentadora visitando a casa nesta quarta-feira (20/3) e, ao abraçá-la, acabou caindo por cima da artista no meio do chão da sala.

Após a repercussão da situação até uma tag de “Bia expulsa” se tornou um dos assuntos do momento nas redes sociais. Diante disso, o diretor soltou a voz no reality e avisou que a sister perderia 500 estalecas. Além dela, Alane também foi punida.

“Atenção, senhores. Atenção, dona Beatriz, principalmente. Quando a gente tem um convidado na casa, um artista… A senhora teve uma ação muito grave. Já foi falado várias vezes que a senhora tem que se controlar na frente de outras pessoas. A senhora poderia ter machucado e isso não pode acontecer. Por tanto, a senhora ganha uma falta grave, 500 estalecas”, disse ele.

Em seguida, ele também mandou o aviso para Alane. “Dona Alane também participou, leva 200 estalecas”, encerrou.

Após ouvirem o comunicado, Bia e Alane se desculparam e chegaram a questionar se haviam machucado Sabrina Sato. “Tá bom. Desculpa, produção. Não vai se repetir”, disseram.

“Será que a gente machucou ela?”, questionou Beatriz. “Será que a gente machucou ela? Gente, mas a gente já abraçou ela no chão. Não, mas se ele falou que eu participei, eu participei”, respondeu Alane. “É, só que eu fui pior porque caí no chão com ela”, disparou a vendedora.

