BBB23: web resgata prints de Giovanna Leão sobre Lula: “Não é por ele”

A Casa de Vidro mal começou e os participantes já estão tendo a sua vida remexida pelos usuários da internet. Giovanna Leão, postulante a entrar no BBB23, teve o print de um tweet em que fala mal do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) resgatado pela web e foi alvo de críticas.

“Mina, já fui despejada de três casas, na chuva entrava água do telhado e destruía todos os móveis, meus pais passavam fome enquanto eu era amamentada e tu tá pagando de pobrezinha na internet? Tudo que eu tenho hoje garanto que não é por Lula”, escreveu Giovanna, acrescentando, ainda, muitas risadas. Confira.

Giovanna Leão está na Casa de Vidro e tenta uma vaga no BBB23Divulgação

Manoel está na Casa de Vidro e tenta uma vaga no BBB23Divulgação

Paula está na Casa de Vidro e tenta uma vaga no BBB23Divulgação

Gabriel está na Casa de Vidro e tenta uma vaga no BBB23Divulgação

Na internet, muitas pessoas passaram a criticar a ruiva. “Hmm, essa aqui já foi com Deus para mim”, disse um usuário. “Eita que nem entrou e já está indo embora”, opinou mais um. “Esqueceram de prender ela e o Gabriel durante a invasão domingo”, escreveu mais um. “Minha intuição nunca erra”, disse mais um.

Entretanto, em outros prints, é possível ver que Giovanna apoia o presidente Lula. “Eu acho que se ela for contra ele não falaria pra não perder uma grande parcela de fãs dela que o apoiam. E ela tá pensando no dinheiro. Mas não justifica o massacre. Eu não voto no Bolsonaro e não mato meu namorado que vota nele”, escreveu. A ruiva, inclusive, fez o L na Casa de Vidro.

a giovanna fazendo o L no lado do projetinho de bolsonaro #bbb23 pic.twitter.com/dNl8SWM5wC

