Convidados marcam presença na abertura da mostra de Christus Nóbrega

No último sábado (23/9), a Casa Albuquerque Galeria abriu as portas para receber, pela primeira vez, uma exposição individual do artista Christus Nóbrega. Intitulada de Floricultura, a mostra contou com a curadoria de Carlos Lin e ficará aberta ao público até 28 de outubro.

A exibição fotográfica conta com aproximadamente 58 obras, traz os recursos da inteligência artificial (IA) e homenageia pintores do século 17, especificamente as mulheres, como a holandesa Rachel Ruysch. “Elas — em particular a Rachel — introduziram a pintura da natureza morta, que é aquela que mostra a vida como ela é. Pintavam as flores secando, desfalecendo. Ruysch trouxe esses elementos, que até então eram muito irreais, e mostrou os ciclos da vida inteiros”, explicou Nóbrega à Coluna Claudia Meireles.

E acrescentou: “É uma referência a essas mulheres, por isso tem o barroco, a dramaticidade da luz e das imagens. Eu fui recriando as ilustrações a partir das referências que eram as pessoas daquele século”.

Veja os detalhes:

Brasília (DF), 23/09/2023. Abertura da exposição de Christus Nóbrega.Fotos: Matheus Veloso/Metrópoles

A série é uma homenagem aos pintores do século 17 de natureza morta, especificamente as mulheres Matheus Veloso/ Metrópoles

Obras de Christus Nóbrega Matheus Veloso/ Metrópoles

Detalhes Matheus Veloso/ Metrópoles

Mulheres conferem as obras Matheus Veloso/ Metrópoles

Convidados conferem o lançamento da exposição Floricultura Matheus Veloso/ Metrópoles

Obras fotográficas Matheus Veloso/ Metrópoles

Detalhes dos quadros Matheus Veloso/ Metrópoles

Ao passear pelo espaço, os convidados conferiram as riquezas de detalhes do trabalho, que mesmo usando a IA, parecia feito de pintura a óleo. “As imagens têm um pouco dessa técnica por conta, digamos, do banco de dados da inteligência artificial que eu alimentei com muitas artes do século 17. Então, elas trazem um pouco dessa referência da pintura a óleo, mas o resultado final é fotográfico”, afirma Christus.

Christus Nóbrega e Lúcio Albuquerque Carlos Lin, curador da mostra Floricultura Carlos Lin, curador da mostra, acrescenta que essa exposição é um desdobramento de pesquisas que o artista vem fazendo. A primeira, nomeada de Brasília, Enfim, foi vinculada ao ponto de vista utópico, modernista, da cidade. Já Floricultura traz a representação das flores. “Aqui, em algum momento ele passeia pelo barroco, pós-barroco e, talvez, possamos dizer também, pelo neobarroco — que é uma concepção contemporânea de heranças”, afirma.

Para ele, é um grande aprendizado saber que a inteligência artificial pode ser usada na arte e acredita que ela estará cada vez mais presente nesse meio. “Acho que esses dispositivos vão ocupar cada vez mais os espaços de criação”, avalia.

A mostra fica na Casa Albuquerque até 28 de outubro A simbologia da primavera A abertura aconteceu, não por acaso, no dia em que inicia a estação de reflorescimento no Hemisfério Sul — data também atribuída a deusa Ostara. Dessa forma, o artista conta que há algumas imagens que representam o mito pagão da primavera, como a do pássaro preto.

De acordo com Christus, Ostara era uma deusa que morava na lua e decidiu vir a Terra na estação das flores. Ela se encanta pelo planeta e faz muitas amizades, inclusive com os animais.

Aproximadamente 58 obras fazem parte da exposição “O favorito dela era o coelho. Quando começa a chegar o outono e o inverno, a deusa volta para a lua e não o avisa — que era o melhor amigo dela. Então, os lobos uivavam para a lua e o pequeno animal desesperado começa a uivar também. A deusa escuta o barulho estranho e fica questionando o que era aquilo e visualiza o animal quadrúpede. Na primavera seguinte, a deusa volta a terra e vê a aflição do coelho e fala: ‘Vou te transformar em um pássaro preto. Todo ano vou voltar para a lua, mas quando for a época de retornar a Terra você vai me chamar”, conta.

Sobre o autor Christus nasceu em João Pessoa (PB), mas vive e trabalha em Brasília (DF). Apesar de ter a fotografia como um dos principais meios, não se restringe à mídia ou à linguagem, tendo trabalhos que transitam desde técnicas manuais seculares a trabalhos computacionais.

Christus Nóbrega Entre suas exposições individuais mais recentes, destacam-se Brasília, Enfim; Dragão, Floresta, Abundante; e Labirinto. Participou de mostras coletivas em diversos espaços brasileiros, como por exemplo Museu Nacional da República, Centro Cultural Correios (Brasília e SP), Caixa Cultural (RJ), Museu de Arte do Rio (RJ) e Estação das Artes (PB). Foi indicado ao Prêmio PIPA em 2017 e 2019.

Em 2015, representou o Brasil na China pelo Programa de Residência Artística do Ministério das Relações Exteriores do Brasil. Em 2019, pelo mesmo programa, representou o Brasil na Austrália.

Lúcio Albuquerque, Roberto Corrieri, Roberto Corrieri Filho e Fernando Bueno Carina Viana, Carlos Ribeiro e Bertha Pellegrino Valéria Cabral, Claudia Meireles e Christus Nóbrega Clodoaldo Magalhães, Gabriel José e Maria Helena Lúcio Albuquerque, Márcio Tavares, Christus Nóbrega e Fabrício Antenor Therese Hofmann e Luciane Kunde Odinaldo Costa, Erivan Hilario, Juliana Nóbrega e Iara Nóbrega Sara Carvalho, Gero Tavares e Tatiana Carvalho Fernando Bueno, Marcia Rocha e Viviane Gama Anna Maria Sales e Mariana Monteiro Obras fotográficas Obras de Christus Nóbrega Flávia Nasr e Vinicius Brito Ingridy Carvalho e Erivan Hilario Gabriel José Maria Helena Ney Lima, Giulia Abbott e Eri Macedo Gero Tavares e Rafael Badra André Vinagre e Enersto Gil Josilce Gasperin e Luciana Nóbrega Virna e Eduardo Smith Claudia Meireles e Lúcio Albuquerque Antônio e Naiara Pichler Mariana Iunes e Patrícia Yunes Daniela Cadena e Lara Haje A série é uma homenagem aos pintores do século 17 de natureza morta, especificamente as mulheres Jota Pacini, Luciana Nóbrega e Alê Neves Marília Panitz e Beto Osório Ney Lima, Giulia Abbott, Luiza Vaz e Walleria Teixeira Lara Haje, Maíra Gadelha, Daniela Cadena e Claudia Pereira Fernando Bueno, Laura Pereira e Paulo Delfino Fernando Schivo e Mônica Monteiro Gero Tavares e Christus Nóbrega Igu Krieger e Luisa Gunther Márcio Borsoi e Alessandra França Christus Nóbrega A mostra foi intitulada Floricultura Convidados prestigiam o lançamento da primeira exposição individual de Christus Nóbrega