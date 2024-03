BBB24: Beatriz lamenta episódio com Sabrina Sato em conversa com Davi

Depois de quase jogar Sabrina Sato no chão e perder 500 estalecas pelo episódio, Beatriz teve uma conversa franca com seu aliado, Davi. No diálogo, a sister lamentou a empolgação. “Quando eu erro, eu não tenho o menor problema em assumir”, disse. Na ocasião, na última quarta-feira (20/3), internautas chegaram a pedir a expulsão de Bia.

“Vem uma pessoa que você vê só pela televisão. Eu nunca imaginei, do nada. Quando é que você vê a Sabrina Sato no meio da rua? Só se for muito acaso do acaso”, desabafou a vendedora.

“Aí, eu te pergunto: aual foi a imagem que você passou para ela [Sabrina Sato]?”, perguntou o motorista de aplicativo. “Não sei, acho que não foi legal, mas não sei”, respondeu a moça.

Davi continuou aconselhando a amiga: “Você foi você? Foi. Mas tem certos momentos na vida que a gente tem que ter o nosso autocontrole. Porque as nossas emoções podem nos atrapalhar. Quando ela foi embora, a gente sentou ali fora, eu e Matteus, e ralhou vocês três [Isabelle e Alane, que também partiram pra cima da apresentadora]”.

Beatriz concordou com o brother: “Digo por gostar muito da Isabelle e da Alane. Acho que nós três temos que trabalhar a afobação, porque a gente é muito emocionada. E aí, às vezes a afobação vem junto com a emoção. E a gente confunde o que é emoção e o que é afobação”.

Beatriz no BBB 24 Foto: Reprodução

Beatriz Reis, do BBB 24 Foto: Instagram/Reprodução

Beatriz Foto: Globo/Divulgação

Ela é vendedora, tem 23 anos e é de Guarulhos Reprodução/BBB

Davi finalizou o papo orientando Bia a se conter e se segurar um pouco. “E você tem que procurar trabalhar em cima disso”, frisou. “E quando eu erro, eu não tenho o menor problema em assumir”, concluiu.