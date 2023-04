Quem é Antônio Bernardo Palhares, novo affair de Rafa Kalimann

Após o término com o ator José Loreto, Rafa Kalimann já está com um novo amor. A ex-BBB foi vista curtindo um show da cantora Joelma ao lado do empresário Antônio Bernardo Palhares, na Feira de São Cristóvão, na zona norte do Rio de Janeiro.

Primo de Arthur Ferraz, marido da apresentadora Mariana Weickert, Antônio não costuma expor sua vida nas redes sociais.

1 (1)

Rafa Kalimann com o affair na feira de São CristóvãoVictor Chapetta/AgNews

2 (1)

Rafa Kalimann com o affair na feira de São CristóvãoVictor Chapetta/AgNews

3 (1)

Rafa Kalimann com o affair na feira de São CristóvãoVictor Chapetta/AgNews

4 (1)

Rafa Kalimann com o affair na feira de São CristóvãoVictor Chapetta/AgNews

5 (1)

Rafa Kalimann na feira de São CristóvãoVictor Chapetta/AgNews

foto-abre-rafa-kalimann-antonio-palheiros-2023

Casal foi flagrado no Amazonas nesta sexta-feira (31/3)Reprodução

No Instagram, por exemplo, o empresário tem o perfil trancado e se identifica como maratonista. Ele é sócio de uma empresa especialista em armazenagem e distribuição de granéis sólidos e produtos químicos.

No fim do mês passado, Rafa viajou ao lado do amado para o Norte do país. Um vídeo do momento de lazer dos dois foi publicado pelo perfil Segue a Cami, no Instagram. Nas imagens, os pombinhos aparecem abraçados, em clima de romance. Semanas antes do passeio, o mais novo casal do pedaço foi clicado trocando beijos no Leblon.