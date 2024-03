BBB24: Luiza Brunet solta o verbo contra Davi e critica o programa

A formação do Paredão, na noite de domingo (3/3), ainda está dando o que falar. Após ver Davi Brito indicar Yasmin Brunet para a berlinda e chamá-la de “inútil”, a mãe da modelo saiu em defesa dela e acusou o motorista de aplicativo de cometer o crime de injúria.

Nos stories do Instagram, Luiza Brunet ainda soltou o verbo contra o programa, antes de compartilhar a análise de uma fã de Yasmin: “Uma mulher forte, independente, inteligente, com autoestima e autonomia econômica e emocional incomoda o menino e alguns homens também. Pois este não seria o papel da mulher. Sempre tentam nos oprimir, julgar e desmerecer com adjetivos”, começou ela.

Em seguida, sobrou para o programa: “BBB, um espaço que sangra”, disparou ela, antes de publicar uma imagem da filha chorando do confessionário e desabafar:

“Este é o estado emocional que o programa proporciona. A realidade é outra. Falta acolhimento e respeito. E os patrocinadores apoiam isso. Como mãe [estou] decepcionada”, afirmou Luiza Brunet.

Logo depois, a ex-modelo publicou a análise de uma fãs de Yasmin, na qual afirmou que Davi cometeu o crime de injúria ao chamar a loira de “inútil”: “Estamos atentos e em rede nacional”, declarou.

No texto, a internauta analisou: “O participante Davi Brito acaba de cometer o crime de injúria ao chamar Yasmin Brunet de inútil. Para quem não sabe, o crime de injúria ocorre quando uma pessoa profere a outra um xingamento contendo algo desonroso ou ofensivo, atingindo a sua dignidade, honra e moral. Ao contrário da calúnia e difamação, no crime de injúria não é necessário que terceiros tomem ciência da ofensa”.

Para quem ainda não está entendendo, a coluna explica: na formação do Paredão de domingo (3/4), Davi chamou Yasmin de “jogadora inútil” ao votar nela em dois momentos — no confessionário e ao vivo, quando deu o contragolpe por ter sido emparedado pelo Big Fone.

Luiza Brunet fala de ameaças de morte contra a filha A participação de Yasmin Brunet no BBB24 vem causando polêmica do lado de fora da casa. Mas, cruzando a linha do reality show, a modelo, sem saber de nada, vem sofrendo ameaças de internautas, na maioria das vezes, escondidos atrás de perfis falsos. A situação vem preocupando a mãe de loira, Luiza Brunet, que falou com a coluna Fábia Oliveira sobre o caso.

Recentemente, um conta no X, antigo Twitter, publicou uma uma ameaça de morte contra a influenciadora, marcando a TV Globo, a conta oficial do BBB e até mesmo o Big Boss, Boninho. O perfil usava uma foto de outro participante do programa, Davi Brito, um dos rivais de Yasmin Brunet no jogo.

No texto, ele dizia: “Essas put*s vão morrer. Se a TV Globo botar essas m*rdas de Wanessa [Camargo] e Yasmin em novelas, vou mandar m*tar as duas”.

Procurada para comentar o caso, Luiza Brunet destacou a gravidade de uma ameaça de morte e disse que um advogado criminalista já está agindo para essas ocasiões.

“Eu acho um absurdo e a gente já tem um advogado especialista. Quando a Yasmin fez o contrato [com o BBB], eles pedem o advogado, então ela já tem um advogado, que é um especialista criminal, e ele já está se posicionando pra abrir um processo”, disse ela.

E completou: “Fazer uma ameaça de morte é uma coisa muito grave. E, evidentemente, que essa pessoa que está fazendo ameaça de morte contra a Yasmin, já fez outras vezes, mas ela apaga. Dá um medinho aí apaga, mas aí já foi. Porque hoje em dia a internet é terra de ninguém, as pessoas falam o que elas querem, mas também tem outras de plantão pra printar o que se fala, o que se escreve ou o que se coloca como vídeo”.

Luiza Brunet ainda destacou que há uma falta de posicionamento da TV Globo nesses casos e uma falta de proteção à família dos brothers e sister.

“Há a questão dessa exposição e a falta de posicionamento da TV Globo, nesse caso específico. A falta de proteção que a família fica. A gente não tem [proteção da Globo]. Eles não dão nenhum respaldo nesse sentido. E tenho medo real, porque as pessoas perderam o limite, perderam o medo, não confiam e acreditam na Justiça e podem, sim, vir a cometer um assassinato contra uma pessoa por uma questão de ódio. Então isso me dá muito medo”, disparou.