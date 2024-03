Jojo Todynho posa com fuzil e dispara: “Delegada vai dar trabalho”

Reprodução/Instagram

1 de 1 Jojo Todynho com fuzil na mão – Metrópoles – Foto: Reprodução/InstagramA cantora e apresentadora Jojo Todynho, de 27 anos, causou nas redes sociais neste sábado (9/3) ao posar segurando um fuzil na mão (imagem em destaque). “Dia de curso, essa futura delegada vai dar trabalho na pista”, disparou a funkeira, que é estudante de direito.

Na localização, Jojo marcou um centro de treinamento e formação de operações especiais militares, situado em Guaratiba, na zona oeste do Rio. Um módulo de um curso no local com duração de 10 horas custa em média R$ 890,00 parcelado ou R$ 700 à vista.

De visual renovado, Jojo também aproveitou para negar rumores de não teria o seu contrato renovado com a Globo após o BBB 24, por causa de seu comportamento na emissora. Ela destacou, inclusive, que é contratada por obra. “Aqui dentro tem uma coisa chamada compliance. Você pode estar mil anos aqui. Se você mexer um papel, você para lá no compliance”.

