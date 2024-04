Beatriz em A Fazenda? Carelli diz que ex-BBB é a cara do reality rural

Rodrigo Carelli, diretor de TV responsável por A Fazenda, falou sobre a possibilidade de ter a ex-BBB Beatriz Reis no reality show da Record. Durante participação no programa Selfie Service, Carelli não ficou em cima do muro.

“Bia é muito Fazenda. Não sei se você concorda comigo”, afirmou o diretor para Lucas Selfie. Em seguida, continuou: “[Isso] não quer dizer que eu vá chamar [a Beatriz para A Fazenda]. Provavelmente não vou chamar, mas eu acho que é uma pessoa que é muito a cara da Fazenda.”

Beatriz chegou na reta final do BBB24 e acabou sendo a 20ª participante a deixar o reality show, com 82,61% dos votos do público. Ela, inclusive, está cotada para ganhar um programa na TV Globo.

Vale lembrar que os contratos da maioria dos ex-participantes do programa com a empresa de comunicação termina no fim deste mês, com exceção de Davi, Matteus e Isabelle, os três finalistas, que ficam vinculados à TV Globo até o fim do primeiro semestre.

TV Globo tenta registrar bordão “Brasil do Brasil”, de Beatriz O bordão “Brasil do Brasil” virou sucesso nas redes sociais na voz de Beatriz Reis dentro do BBB24. E, pensando em “surfar” nessa onda, a TV Globo pediu o registro de patente da frase no Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI), no dia 21 de março.

Mas o que os responsáveis pela emissora dos Marinho não esperavam era que alguém já tivesse feito a mesma requisição. Segundo a página Gossip do Dia, no Instagram, o casal Alex Strauch Batista e Mírian Lelis Strauch, que trabalham com redes sociais, preencheram o formulário três dias antes da empresa e agora as duas solicitações estão pendentes no sistema do órgão.

No rastreamento das solicitações, os dois pedidos estão em fase de “oposição”, que seria para alguém ir contra a autorização. Nesse caso, a TV Globo teria que emitir uma declaração sobre os motivos de não concordar.

Como a Vênus Prateada pretende usar o termo? Ainda não está claro. Há quem diga que a ideia é criar um programa, comandado pela ex-participante do reality show, e batizar com o bordão. Será? Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos.

Alguns brothers e sisters também estão com suas carreiras geridas pela emissora, que negocia publicidades nas redes sociais e outros contratos para eles. Entre os agenciados estão Alane, a própria Beatriz, Fernanda e Pitel.

Assim que saiu do BBB24, a ex-vendedora do Brás foi questionada sobre o termo usado na casa mais vigiada do Brasil e respondeu: “Pior que eu nem sei. Porque no Brás eu falei Brasil e do nada o pessoal começou ‘Brasil, Bia Brasil’, que não sei o que. Começou Brasil no Brás e aí pegou. No BBB, eu não me lembro exatamente quando que eu falei Brasil do Brasil”, assumiu.