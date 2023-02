Selton Mello comenta desistência de Bruno do BBB23: “Dores da alma”

Selton Mello usou as redes sociais na última sexta-feira (17/2) para falar sobre a desistência de Bruno Gaga do BBB23. O ator fez uma reflexão sobre a saúde mental e as redes sociais.

“Pânico, ansiedade, tudo isso é muito, muito sério. Vivemos uma pandemia silenciosa de nossas dores da alma, no mundo todo, acentuada pelas redes nada sociais. Nosso bem-estar psicológico, emocional, sempre deve ser tratado corretamente e colocado em primeiro lugar”, escreveu.

Bruno Gaga aperta botão de desistência do BBB23

E acabou tendo que sair imediatamente

Selton Mello e Bruno, do BBB23

O artista disse ainda para que o ex-BBB se cuide e se recupere da situação, afirmando que a premiação do reality show não é o mais importante.

“Nenhum prêmio, jogo, algoritmo, seja o que for, vale o sacrifício de nossa saúde mental. Mundo ansioso, tudo ligeiro, fugaz, disperso, precisamos redobrar a atenção, sobre nós mesmos e quem está do nosso lado. Que ele se cuide, que fique bem. E que isso também ajude quem leu esse comentário. Todos merecemos estar bem”, finalizou.