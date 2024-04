Beatriz pode ser expulsa do BBB 24? Entenda

Após criar um look com casca de laranja e ter sido alerdada por Tadeu Schmidt, Beatriz ignorou o aviso e causou polêmica. Desta vez, Bia customizou o biquíni com casca de banana e acabou levando uma punição gravíssima e levando a casa para o Tá com Nada. Após o ocorrido, as ex-BBBs Gizelly Bicalho e Bárbara Heck chamaram atenção da web por dizer que a sister pode ser expulsa da casa, já que segundo o manual do programa, após duas punições gravíssimas, o participante é expulso.

“Bia perdeu menos quinhentas estalecas, colocou a casa toda no ‘Tá com Nada’ e eu, como ex-participante do BBB, sei que está lá nas regras que se você tomar duas punições gravíssimas você é expulsa do programa”, explicou Gyzellly, que participou do BBB 21.

A primeira punição gravíssima da vendedora foi durante a visita de Sabrina Sato na casa, quando ela derrubou a apresentadora no chão ao abraçá-la.

Bárbara Heck, participante do BBB 22, também falou sobre o assunto e acusou a produção de “passar pano” para Bia.

“Nas minhas contas, e me corrijam se eu estiver errada, a Beatriz já está na terceira punição gravíssima dela. Hoje, pelas cascas de banana, da outra vez, depois do Sincerão, acho que alguma coisa do microfone na piscina, não sei se foi quando ela tirou as roupas do David, enfim. E outra da Sabrina Sato, fora às vezes que ela deixou de tomar a punição gravíssima, que a produção passou um pano”.

“Agora, a pergunta que não quer calar, as regras mudaram ou as regras só funcionam para alguns? Me ajudem a debater isso, gente. Eu não desejo expulsão de ninguém […] A única coisa é que eu acho que tudo isso deixa o jogo muito injusto, sabe?”, disparou a ex-sister.