Patrícia Poeta defende Aline após polêmica no BBB23: “Muito gente boa”

A jornalista Patrícia Poeta saiu em defesa de Aline Wirley após algumas polêmicas no Jogo da Discórdia dessa segunda-feira (10/4). Entre as discussões da noite, a briga entre a cantora e Fred Nicácio, na qual ele a chamou de omissa e planta, ganhou destaque no Encontro desta terça-feira (11/4).

No papo, Tati Machado lembrou que Aline se defendeu e disse que teria se posicionado nos momentos que achou adequados. “Ali eles jogam sob pressão o tempo inteiro e a gente vê o resultado disso no Jogo da Discórdia”, analisou a comentarista. Ela também ressaltou que o comportamento faz parte da personalidade da ex-Rouge.

Patrícia logo saiu em defesa da sister. “Aline é muito mãezona também, né? A gente que é mãe sabe como é ser mãezona. Eu conheço a Aline há um tempo. É muito gente boa. Gosto muito, mesmo”, falou a apresentadora. Ela disse ainda que a participante “é uma pessoa maravilhosa”.

Mesmo com a defesa, a apresentadora garantiu que essa não era uma análise sobre o jogo que a "desértica"

tem assumido, mas sim sobre como ela é na vida real.

Reações sobre a defesa de Patrícia PoetaO nome da jornalista apareceu em diversos tuítes após a defesa. Muitas pessoas criticaram o fato dela citar o lado mãe de Aline e lembraram que os julgamentos são estritamente relacionados ao jogo.

“Como sempre, Patrícia Poeta está equivocada, pois no BBB não é a Aline mãe que estamos julgando, é Aline participante. Não interessa se aqui fora ela é x ou y. Patrícia nem assiste BBB, nem deveria opinar”, comentou uma pessoa.

“Aline pode ser mãe e tal, mas lá é sobre o jogo dela. Ela não joga nada, ela é planta e ponto”, avaliou outra.