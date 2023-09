Belo Horizonte bate recorde de calor e registra dia mais quente da história

Nesta segunda-feira, 25, a cidade de Belo Horizonte bateu recorde de calor ao alcançar a temperatura de 38,6ºC, de acordo com aferição do Inmet (Instituto Nacional de Meterologia). Trata-se do mais alto índice na capital mineira desde 1961, quando começou a série histórica. Antes, a máxima mais alta registrada pelos termômetro foi de 38,4°C em outubro de 2020. E os belo-horizontinos que se preparem, o calorão não vai dar trégua. A semana continua de intenso calor, na terça-feira, 26, a temperatura máxima deve chegar aos 37°C, e sem previsão de chuva. Já na quarta-feira, 27, os termômetros devem atingir os 38ºC, com possibilidade de chuva isolada. Na quinta-feira, 28, a temperatura deve bater os 37°C, e pode haver pancadas de chuva isolada com trovoada. E na sexta-feira, 29, haverá uma ligeiria queda na máxima, que deve alcançar os 32°C, o que ainda é considerado calor, o dia vai ser de céu encoberto e pode chuviscar a qualquer momento. Segundo Inmet, o motivo de tanto calor se deve à influência do fenômeno climático El Niño.

