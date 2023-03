GP do Bahrein de F1: veja horários e onde assistir à 1º etapa da temporada

A Fórmula 1 está de volta! Neste fim de semana a maior categoria do automobilismo mundial volta às pistas para a primeira etapa da temporada de 2023. Com novos carros e novos pilotos no grid, a F1 chega no circuito internacional do Sakhir, no Bahrein, neste domingo (5).

O circuito em Sakhir já recebeu a pré-temporada na última semana, com a Red Bull levando a melhor em dois dos três dias de testes. A primeira etapa da Fórmula 1 2023 será transmitida na TV e na internet por Band e F1TV.

Os treinos livres são de exclusividade do Bandsports, e a classificação para a corrida pode ser assistida tanto na Band quanto no Bandsports.

Confira os horários do GP do Bahrein 2023*

Sexta-feira (3/3)

8h30 – Treino Livre 1 ( Bandsports )

) 12h – Treino Livre 2 (Bandsports)

Sábado (4/3)

8h30 – Treino Livre 3 ( Bandsports )

) 12h – Classificação (Band e Bandsports)

Domingo (5/3)

12h – Corrida (Band)

*Horários de Brasília

Grid da Fórmula 1 2023

Após as despedidas na última temporada, neste ano teremos três estreias no grid da F1.

O piloto holândes e campeão da Fórmula E, Nyck De Vries, fará sua primeira temporada na Fórmula 1 pela AlphaTauri, no lugar de Pierre Gasly. O americano Logan Sargeant fará sua estreia na principal categoria do automobilismo mundial pela Williams, ao lado de Alex Albon. E após desentendimentos com a academia de pilotos da Alpine, Oscar Piastri estreia na F1 pela McLaren, substituindo Daniel Ricciardo.

Além dos novos pilotos, a F1 2023 ainda conta com o retorno de Nico Hulkenberg. O alemão fará dupla com Kevin Magnussen na HAAS.

Confira o grid da F1 2023

Red Bull Racing: Max Verstappen e Sergio Pérez

Max Verstappen e Sergio Pérez Ferrari : Charles Leclerc e Carlos Sainz

: Charles Leclerc e Carlos Sainz Mercedes : Lewis Hamilton e George Russell

: Lewis Hamilton e George Russell Alpine : Esteban Ocon e Pierre Gasly

: Esteban Ocon e Pierre Gasly McLaren : Lando Norris e Oscar Piastri

: Lando Norris e Oscar Piastri Alfa Romeo : Valtteri Bottas e Guanyu Zhou

: Valtteri Bottas e Guanyu Zhou Aston Martin: Fernando Alonso e Lance Stroll

Fernando Alonso e Lance Stroll Haas : Kevin Magnussen e Nico Hulkenberg

: Kevin Magnussen e Nico Hulkenberg AlphaTauri : Yuki Tsunoda e Nyck de Vries

: Yuki Tsunoda e Nyck de Vries Williams: Alex Albon e Logan Sargeant

Novidade nos carros

Em comparação à temporada de 2022, as atualizações nos carros foram discretas e se concentram nos assoalhos, para tentar diminuir os impactos do porpoising e do bouncing – problemas enfrentados por várias equipes na temporada passada.

Para evitar os “quiques”, os carros estarão um pouco mais altos: os assoalhos estarão a 15mm de altura do chão e no máximo 5mm de desvio em relação ao solo. Na temporada passada, esses valores eram de 8mm e 12mm, respectivamente.

Visualmente, as principais mudanças estão nas asas dianteiras e nos retrovisores. Nas asas, há novas restrições e nas bordas verticais internas dos endplates (placas verticais nas pontas das asas). Os espelhos também estão ligeiramente maiores: de 150 mm, eles foram para 200 mm.

Pensando na segurança do esporte, o roll hoop – santantônio que fica acima da cabeça dos pilotos – também sofreu modificações. Após o grave acidente que Guanyu Zhou sofreu no GP da Inglaterra de 2022, atualizações visando a segurança foram consideradas necessárias. Para 2023, a peça deverá ser capaz de suportar cargas mais pesadas, resistir a um impacto de até 15G com o solo e aguentar impactos em diferentes direções.

Circuito do Sakhir

Distância : 5,412

: 5,412 Número de voltas: 57

57 Recorde de velocidade : Pedro de La Rosa – 2005 (1m31s447)

: Pedro de La Rosa – 2005 (1m31s447) DRS – Três zonas de DRS

– Três zonas de DRS Zona 1: detecção antes da curva 1 e ativação na reta oposta

Zona 2: detecção antes da curva 9 e ativação entre a curva 10 e 11

Zona 3: detecção antes da curva 14 e ativação na reta dos boxes

Pneus disponíveis: C1 (duro), C2 (médio) e C3 (macio)

