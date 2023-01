Bia Miranda ignora a mãe Jenny Miranda após grave acidente

Celebridades

Vice-campeã de A Fazenda 14, Bia Miranda é filha de Jenny Miranda, mas a relação entre as duas está estremecida TV Foco

11/01/2023 17:51, atualizado 11/01/2023 17:51

Jenny Miranda e Bia Miranda (Reprodução)

A influenciadora Bia Miranda se recusou a saber estado da mãe, Jenny Miranda, após um grave acidente de carro nos Estados Unidos. Bia parece ter guardado mágoas da mãe e ignorou o ocorrido.

Leia a matéria completa no TV Foco, parceiro do Metrópoles.

