Vanessa Lopes em novo reality show? Pai da influencer explica rumores

Alisson Ramalho, pai de Vanessa Lopes, usou as redes sociais para se pronunciar sobre os recentes boatos de que a ex-BBB participaria de um novo reality show da Rede Globo. “Estou passando para falar com vocês sobre essas notícias que não passam de sensacionalismo. Essa indústria da mídia que gosta de gerar assunto sobre o hype das pessoas.”

“Algumas pessoas me mandaram essas notícias sensacionalistas: ‘Vanessa Lopes, após saída do Big Brother, está participando de um novo reality da emissora’. Tudo mentira, não existe participação nenhuma”, explicou o empresário.

Vanessa Lopes e o pai

Vanessa Lopes e o pai

Vanessa Lopes

Vanessa Lopes Foto: Instagram/Reprodução

Vanessa Lopes

Vanessa Lopes Foto: Instagram/Reprodução

Vanessa Lopes

Vanessa Lopes Foto: Instagram/Reprodução

Em seguida, Alisson revelou que Vanessa Lopes esteve presente no Túnel do Amor, reality show do Globoplay, que será exibido a partir da próxima segunda-feira (22/4).

“Vanessa fez uma presença em um reality já tem um tempo, antecede muito o Big Brother, inclusive. Foi uma participação maravilhosa em que algumas pessoas de influência foram convidadas a participar e ela fez essa participação lá atrás e foi muito bacana.”

Os episódios que serão veiculados somente neste ano, realmente foram gravados há um tempo atrás. “Como eu falo sempre, é sensacionalismo. Sempre pedimos que as pessoas tenham bom mais senso, mas quando falamos de notícia no Brasil, é isso”, lamentou.