Bia Miranda rebate ex-namorado e explica motivo do término: “Não era o mesmo que eu conhecia”

Bia Miranda se pronunciou na noite desta terça-feira (28/3), sobre o término conturbado com Gabriel Diego. À coluna LeoDias, a ex-peoa da A Fazenda 14 contou o que a fez tomar a decisão e rebateu a acusação de traição feita pelo ex-namorado.

“Eu terminei com o Gabriel, ele não gostou muito. Ele roubou meu carro, meu dinheiro, falou que ia pegar meu cachorro quando chegasse no Rio, fez chantagem e forçou para pegar o meu celular dentro do quarto. O Gabriel já vinha mudando, eu já estava notando que ele vinha mudando, desde quando eu saí da A Fazenda, ele estava bem diferente, não era o mesmo cara que eu conhecia, só eu que trabalhava, só eu que corria atrás das coisas”, disse a influenciadora digital em entrevista à nossa reportagem.

De acordo com Bia, após ser informado do término do relacionamento, Gabriel Diego ficou revoltado e chegou a agredir a assessora da influenciadora.

“Ele agrediu a minha assessora quando ela tentou tirar a chave da mão dele. Ela estava com a chave e ele pegou a chave do carro a força da mão dela e quase atropelou ela, quando ela foi tentar impedir que ele saísse com o carro”, contou.

“Ele mudou muito nesses últimos meses, me xingava a toa, brigava comigo por bobeira, antes a gente era uma casal super bem, nunca brigamos tanto como estamos brigando agora, então eu tomei a decisão. Esses dias eu vinha pensando muito, liguei para minha família, falei com amigos meus, que são poucos, pedi conselhos, porque não sabia o que fazer, estava ficando muito mal, e o conselho foi terminar e seguir a minha vida. Não fui pela cabeça dos outros, porque eu já estava notando isso nele faz tempo, eu só pedi ajuda para saber o que eu fazer, o que era certo, porque era um relacionamento de anos, de 3 anos, ia fazer 4. Não podemos jogar tudo fora sem saber o que está fazendo, quando eu soube o que eu queria, terminei com ele e ele ficou muito estressado”, continuou.

Inconformado com o término, Gabriel teria ameaçado pegar o cachorro do casal na casa de Bia, no Rio. No intuito de impedir que o ex entrasse no imóvel, Bia contratou seguranças para ficar na porta da residência.

“Ele ameaçou pegar meu cachorro, por isso eu coloquei dois seguranças na porta da minha casa, para ele não entrar em casa e não pegar nada meu e nem pegar meus cachorros. Eu deixei a roupa dele lá fora com o segurança, esperando ele chegar, quando ele chegou, ele não quis pegar as roupas dele. Eu deixei tudo separadinho, roupa, perfume, tênis, ele que não quis pegar nada, então se ele fala que saiu de mãos abanando foi porque ele quis, porque eu deixei tudo separadinho, os passarinhos dele tudo lá fora”, disse a neta de Gretchen.

Após Gabriel se pronunciar explicando o motivo de ter pego o carro e transferido o dinheiro da conta de Bia para a de um amigo, a influenciadora afirmou que: “Ele roubou meu carro, sim!, porque a partir do momento que ele pega a chave a força de uma pessoa, que foi a minha assessora, que eu pedi para ela ir lá no carro tirar as coisas dele e na hora ele foi lá e tirou a chave da mão dela e saiu com o meu carro para o Rio de Janeiro, é um roubo! E quando ele manda todo o dinheiro da minha conta, que é o meu dinheiro, para terceiros e me deixa com zero, nada, é um roubo também!. Ele parece que está usando isso para ficar bem, para ganhar fama, dinheiro etc”.

Após ter vídeo em que aparece beijando outro homem em uma balada, Gabriel usou as redes sociais para acusar Bia Miranda de traição. Ainda em entrevista à coluna LeoDias, ela rebateu a acusação e afirmou que já estava solteira.

“Eu estou solteira, sai ontem e fiquei com o menino sim! Estou solteira, não devo nada para ninguém, eu sou independente, graças a Deus, eu não devo satisfação pra ninguém do que eu faço, ou do que eu deixo de fazer, de quem eu fico ou deixo de ficar, porque assim como ele é solteiro agora, eu também sou, então eu não entendo o porque estou sendo atacada por causa desse vídeo, porque esse vídeo foi depois que eu terminei com ele”, explicou.

“Fiquei triste por descobrir o cara que ele é agora, demorei 8 meses para ver essa nova pessoa que ele é, e queria ter descoberto isso antes, então vou sofrer, vou chorar, vou ficar mal, porque isso é normal num término, mas não vou deixar de viver a minha vida, vou sair, vou me divertir, vou ficar com quem eu quiser ficar, porque se homens podem ficar com quem eles querem, mulheres também podem. Ele tá bem, tá ganhando seguidores com isso, vai trabalhar com a internet, graças a Deus, vai ter o dinheiro dele. Não desejo mal nenhum para ele, desejo que dê tudo certo na vida dele, que fique tudo bem, que eu fique bem também e que cada um siga a sua vida”, finalizou.

