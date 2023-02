BBB23: enquete mostra quem sai entre Fred, Ricardo e Cristian; vote

O BBB23 segue esquentando as noites de domingo e, dessa vez, o quinto Paredão do reality foi formado. Fred Desimpedidos, Cristian e Ricardo disputam a preferência popular para seguir sonhando com o prêmio máximo do programa. Enquanto o Camarote foi enviado para a berlinda após consequência da Prova do Líder, o empresário foi o mais votado pela casa e o baiano foi enviado direto por opção de Cézar Black.

Enquanto a terça-feira (21/2) não chega para anunciar a eliminação, o Metrópoles promove uma enquete para antecipar o resultado. Vote abaixo:

#BBB23: Fred, Cristian e Ricardo estão no 5º Paredão do programa

Quem você acha que deve sair do reality?

— Metrópoles (@Metropoles) February 20, 2023

arte-globo-fred-participante-time-camarote-bbb23

Bruno Carneiro Nunes, mais conhecido como Fred, é youtuber e jornalista, tem 33 anos e está confirmado no Camarote BBB23Divulgação

arte-globo-ricardo-participante-time-pipoca-bbb23

Natural de Sergipe, Ricardo Camargo tem 30 anos, é biomédico e agora mora em São PauloFoto: Instagram/Reprodução

arte-globo-cristian-participante-time-pipoca-bbb23

Gaúcho de 32 anos, Cristian é empresário e formado em educação física e nutrição esportivaFoto: Divulgação