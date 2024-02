Bivar tenta adiar eleição para a presidência do União Brasil

Atual presidente quer se manter no cargo, mas tem pouco apoio interno; político quer usar denúncias contra rival para postergar a disputa

Luciano Bivar é presidente nacional do União Brasil desde fevereiro de 2022

Fabricio Julião 28.fev.2024 (quarta-feira)



O presidente do União Brasil, deputado Luciano Bivar (PE), disse que existe a possibilidade de adiar as eleições para a presidência do diretório nacional, marcadas para 5ª feira (28.fev). Segundo o congressista, isso seria possível devido ao recebimento de denúncias contra o vice-presidente do partido, Antonio Rueda.

Rueda tenta assumir o cargo de Bivar e vem ganhando apoio de nomes graúdos, como o do governador de Goiás e pré-candidato à Presidência da República Ronaldo Caiado. Bivar não revelou do que se tratam as denúncias, apenas que o vice-presidente usava a sigla “para fazer negócios”.

O União Brasil rachou internamente nos últimos dias devido a uma briga entre os 2 líderes. Em ligação, houve troca de ofensas, e integrantes da sigla acusam Bivar de ter ameaçado à família de Rueda.

Em encontro com jornalistas nesta 4ª feira (27.fev), Bivar disse que não sabia estar sendo gravado e não negou ter ameaçado o vice-presidente do União Brasil. Ele declarou que houve xingamentos dos 2 lados em uma conversa particular.

Também disse que não conversa com Rueda pessoalmente há mais de 1 ano, e que não esperava essa rivalidade política do ex-aliado. Declarou que o agora adversário “não tinha nem sala própria” quando o lançou.

O racha interno se alastrou depois que um áudio da conversa de Bivar com Rueda supostamente foi compartilhado com deputados do partido. Elmar Nascimento (União Brasil-BA), líder do partido na Câmara, teria relatado as ameaças a cerca de 20 congressistas da sigla, segundo o jornal O Globo.

Bivar afirmou que “não sabe de que lado Elmar está”, mas que “se ele continuar tendo esse posicionamento dúbio, não vai receber apoio do partido para ser o sucessor à presidência da Câmara”.

Por fim, o presidente do partido disse que procurou explicações de Elmar, mas não recebeu retorno depois de 5 telefonemas e uma mensagem via WhatsApp.