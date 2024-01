Bolsa brasileira retoma negociações em 2024 nesta 3ª feira

Em 2023, Ibovespa fechou com alta acumulada de 22,28%; índice atingiu máxima histórica no ano passado

Mercado estima que Ibovespa terminará 2024 com pontuação entre 122 mil e 160 mil; na imagem, fachada da B3, a Bolsa de Valores brasileira Divulgação/B3

Houldine Nascimento 2.jan.2024 (terça-feira) – 7h00



A B3 (Bolsa de Valores de São Paulo) retoma negociações nesta 3ª feira (2.jan.2024). Será o 1º pregão do ano.

A abertura se dará depois de o Ibovespa, principal índice da Bolsa brasileira, encerrar 2023 aos 134.185,24 pontos. Representou alta de 22,28% em relação ao último pregão de 2022.

Na 4ª feira (27.dez), atingiu a máxima histórica, quando fechou aos 134.193,72 pontos. Eis o infográfico:

Expectativa para 2024 Estimativas do mercado financeiro indicam que o Ibovespa terminará 2024 com pontuação entre 122 mil e 160 mil pontos. A maioria das projeções, contudo, aponta que haverá novo recorde no fim do ano.

O Poder360 compilou estimativas de instituições financeiras e consultorias.

Leia o infográfico abaixo: