Bolsonarista fala em prisão do líder do MST após plano de invasões

O deputado federal bolsonarista Evair Vieira de Melo (PP-ES) defendeu a prisão do líder do MST, João Pedro Stedile. Nesta terça-feira (11/4), Stedile anunciou um plano nacional de ocupações de terra, marchas e vigílias do MST no mês de abril.

“Diante dessa ameaça velada feita pelo do líder do MST, João Pedro Stedile, esperamos que ele seja investigado e preso antes que se inicie esses atos de terrorismo. Da mesma forma, queremos que o Governo Federal faça uma intervenção imediata e dê um basta urgente nisso”, disse o deputado.

“Não podemos conviver mais com ameaças de terrorismo e invasões de terras pelo país. A tragédia está anunciada. É inaceitável que nos dias de hoje tenhamos que conviver com ameaças como essas”, afirmou Melo.

Deputado bolsonarista Evair Vieira de MeloSegundo Stedile, a mobilização faz parte do chamado Abril de Lutas, que marca a passagem do massacre de 19 sem-terras em Eldorado dos Carajás, em 1996. O movimento teve início na semana passada, com a invasão de 800 hectares de terras pertencentes a engenhos de cana-de-açúcar em Pernambuco.

A intenção é pressionar o governo Lula para a desapropriação de propriedades consideradas improdutivas e sua destinação à reforma agrária.