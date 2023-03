Bolsonaro afirma que irá se candidatar às eleições presidenciais em 2026

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) indicou que irá tentar novamente se reeleger à presidência do Brasil nas eleições de 2026. A declaração foi feita neste sábado, 4, durante participação no maior evento de políticos conservadores do mundo, o Conservative Political Action Conference (CPAC), realizado nos Estados Unidos. Em seu discurso, ele foi crítico aos seus antecessores no cargo e políticos de esquerda. “Jamais esperava ser presidente do Brasil, mas quando vi uma comunista ser reeleita no meus País, resolvi enfrentar esse desafio”, declarou em referência à ex-presidente Dilma Rousseff. “Eu sinto lá no fundo que essa missão ainda não acabou”, completou. O ex-presidente avaliou que a esquerda brasileira o via como um “alvo difícil”, mas que esta ala política tem perdido eleitores para novos nomes da centro-direita. Bolsonaro ainda se referiu à gestão de Lula de “novo-velho” e saiu em defesa da pauta dos bons costumes.

Leia também

Ex-MBL, Lucas Pavanato defende renovação da direita e diz que missão é ‘derrubar Lula o mais rápido possível’



Bolsonaro abre o flanco e enfrenta fogo amigo