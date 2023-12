Bolsonaro corta cabelo antes de celebrar o Ano-novo em Alagoas

Reprodução/Redes sociais

1 de 1 Imagem colorida de Jair Bolsonaro cortando o cabelo – Metrópoles – Foto: Reprodução/Redes sociaisO ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) foi flagrado cortando o cabelo em uma barbearia simples de Porto de Pedras, em Alagoas, nesta sexta-feira (29/12).

Um vídeo publicado nas redes sociais de Gilson Machado, ministro do Turismo durante o governo Bolsonaro, mostra o ex-presidente sentado em uma cadeira de plástico enquanto um homem corta seu cabelo na área externa de uma casa.

Confira:

Bolsonaro está na região para passar as festividades do final de ano. A previsão é de que o político passe as festas em São Miguel dos Milagres, na pousada de Gilson Machado.

Bolsonaro é tietado No vídeo, Machado brinca dizendo que a partir de agora a barbearia se chamará “Barbearia Patriota”. No vídeo é possível ouvir Bolsonaro dizer que o barbeiro se chama “Messias”, nome do meio do ex-presidente.

A visita inusitada de Bolsonaro na barbearia causou comoção e chamou a atenção de moradores que lotaram o local.

Enquanto, cortava o cabelo o político foi tietado. Diversas pessoas gravaram vídeos para familiares e tiraram selfies com o ex-presidente.

