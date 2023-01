Bolsonaro deixa hospital nos EUA e volta para condomínio de luxo

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) deixou, na noite dessa terça-feira (10/1), o hospital em que estava internado após sentir fortes dores abdominais. Ele voltou para o condomínio de luxo, na Flórida, nos Estados Unidos, onde se encontra hospedado desde que saiu do Brasil, dias antes do fim do mandato presidencial.

Bolsonaro estava no AdventHealth Celebration, hospital próximo a Orlando. Ele apresentou melhora na região abdominal, e não houve necessidade de cirurgia.

Na terça-feira (10/1), o ex-presidente Jair Bolsonaro afirmou, em entrevista à CNN, que pretende antecipar a volta ao Brasil.

“Eu vim para ficar até o fim do mês [de janeiro], mas pretendo antecipar minha volta. Porque, no Brasil, os médicos já sabem do meu problema de obstrução intestinal por causa da facada. Aqui, os médicos não me acompanharam”, disse o ex-presidente à CNN.

Na Flórida, Bolsonaro está hospedado em uma mansão do ex-lutador José Aldo.