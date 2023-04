Nos Emirados Árabes, Lula diz que Brasil tem “ricas conexões” com país

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) discursou, neste sábado (15/4), após sua chegada em Abu Dhabi, capital dos Emirados Árabes. O petista está no país para reunião com o presidente Emir Xeique Mohammed bin Zayed Al Nahyan.

“A parceria entre os nossos países está amparada em ricas conexões nas mais diversas áreas. Dos números expressivos do nosso comércio à cooperação em esportes e inteligência artificial”, disse Lula na ocasião.

O emir de Abu Dhabi deve oferecer um banquete a Lula nesta noite, seguido de uma reunião bilateral e outra ampliada, com a presença de empresários e investidores. O mandatário brasileiro, que esteve na China antes de ir aos Emirados Árabes, deve retornar ao Brasil no domingo (16/4).

“Estamos ansiosos para traduzir em resultados concretos as oportunidades abertas pelos acordos assinados nos últimos anos. Notadamente em aviação, defesa, inovação, esporte, ciência e tecnologia. Mais de 30 empresas brasileiras estão presentes aqui. Enquanto fundos emiráticos têm investido em setores como energia, infraestrutura, educação e turismo no Brasil”, afirmou o petista.

Lula ainda agradeceu pela recepção durante o mês do Ramadã, mês sagrado dos muçulmanos, e declarou que o Brasil espera “seguir contando com a confiança dos Emirados, sobretudo em investimentos no setor de infraestrutura e energia”.

Esta é a segunda visita oficial do petista aos Emirados. A primeira agenda no país ocorreu em 2003, ainda durante o primeiro mandato de Lula. Os Emirados Árabes Unidos estão entre os três principais parceiros comerciais do Brasil no Oriente Médio.

Em 2022, o comércio entre os dois países alcançou a marca de US$ 5,7 bilhões. Foi registrado um aumento de 74% em relação a 2021, com superávit brasileiro de US$ 739 milhões, com grande destaque ao agronegócio, que responde por quase 60% da pauta de exportações brasileiras ao país.