Bolsonaro é internado nos Estados Unidos após fortes dores abdominais

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) está internado em um hospital nos Estados Unidos. A informação foi confirmada pela esposa, Michelle Bolsonaro, nas redes sociais. Em storie compartilhado no Instagram, a ex-primeira dama disse que o marido está em observação, em “razão de uma desconforto abdominal”. Segundo ela, o novo quadro de saúde seria ainda decorrente da facada sofrida pelo ex-presidente em 2018, durante campanha política em Juiz de Fora, Minas Gerais. “Meus queridos, venho informar que o meu marido Jair Bolsonaro se encontra em observação no hospital, em razão de uma desconforto abdominal decorrente das sequelas da facada que levou em 2018 de um ex-filiado ao Psol. Estamos em oração pela saúde dele e pelo Brasil. Deus nos abençoe”, escreveu. Familiares do ex-presidente informaram à reportagem da Jovem Pan News que o político foi internado nas últimas horas no AdventHealth Celebration, hospital de referência em Orlando, na Flórida, para exames mais aprofundados, após sentir dores abdominais, mas o quadro “não é preocupante”.

