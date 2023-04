CPMI do 8 de Janeiro: governo garante maioria no Senado e superbloco de Lira fica com fatia maior na Câmara

Os blocos partidários que compõe a base do governo no Senado conquistaram a maior parte das cadeiras a cargo dos senadores na CPI Mista que irá investigar os atos de 8 de Janeiro. Enquanto na Câmara os grupos do chamado Superbloco, aliado do presidente da Casa, Arthur Lira, ficarão com a maioria das vagas entre os deputados. De acordo com o regimento do Congresso, uma CPMI deve ser composta por número igual de deputados e senadores, considerando a proporcionalidade dos blocos partidários. O colegiado irá contra com 32 parlamentares, indicados por seus respectivos líderes. Mais cedo o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), fez a leitura do requerimento da criação da CPI Mista durante sessão do Congresso nesta quarta-feira, 26. Após a autorização sobre a instalação ser publicada no Diário Oficial da União, a comissão estará apta a iniciar os trabalhos. A expectativa é que a primeira sessão do colegiado seja marcada para a próxima semana. Até lá, líderes partidários deverão indicar os nomes dos parlamentares que deverão compor a CPI Mista.

Veja o número de vagas

No Senado: Bloco Resistência (PT, PSB, PSD, Rede): 6 vagas; Bloco Vanguarda (PL, Novo): 2 vagas; Bloco Aliança: (PP, Republicanos): 2 vagas; Bloco Democracia (PDT, MDB. PSDB, Podemos, Rede, União): 6 vagas. Na Câmara: Bloco União, PP, PSB, PDT, PSDB-Cidadania, Avante, Solidariedade, Patriota: 5 vagas; Bloco MDB, PSD, Republicanos, Podemos, PSC: 4 vagas; PL: 3 vagas; PT: 2 vagas; PSol/Rede: 1 vaga; Novo: rodízio.