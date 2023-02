Bolsonaro participa de primeiro evento público nos EUA e diz não saber quando voltará ao Brasil

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) participou nesta terça-feira, 31, de seu primeiro evento público desde que chegou nos Estados Unidos, poucos dias antes do final de seu mandato, em dezembro de 2022. Restrito a convidados, o evento intitulado “Grande encontro em Orlando com o capitão Bolsonaro” reuniu apoiadores do ex-chefe do Executivo na Flórida. Ele chegou ao local ainda quando havia poucas pessoas na plateia e tirou fotos com as pessoas, a maioria delas usando roupas nas cores verde e amarelo. O ex-presidente foi ovacionado ao subir ao palco e ouviu gritos de “mito”. Bolsonaro acompanhou a execução do hino nacional e recebeu homenagens. Enrolado em uma bandeira do Brasil, ele também rezou com um grupo de evangélicos antes de discursar. Em sua fala, o ex-presidente afirmou que não tem data definida para voltar ao Brasil: “Já estou há 30 dias aqui. Pretendo ficar mais algum tempo. Não tenho certeza quanto tempo ainda. Tenho muita saudade do meu país”. Bolsonaro também prometeu se manter ativo na vida pública: “Não podemos abandonar a política, pessoal. A política faz parte da nossa vida. Estou com 67 anos e pretendo continuar ativo na política brasileira“, declarou.

Ainda no discurso, o ex-presidente lamentou os ataques de vandalismo realizados em Brasília no dia 8 de janeiro. “Lembramos aqui o que alguns inconsequentes fizeram no dia 8 de janeiro. Aquilo não é a nossa Direita, não é o nosso povo”, afirmou. Tendo entrado nos Estados Unidos ainda com o visto diplomático, concedido a chefes de Estado, Bolsonaro deu entrada no visto de turismo para permanecer no país por pelo menos mais seis meses na última terça-feira.

*Com informações do repórter Paulo Edson Fiore