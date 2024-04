Gleisi se solidariza com Padilha após Lira chamá-lo de incompetente

A presidente do PT disse que “pela competência e capacidade o ministro já serviu ao Brasil em inúmeras oportunidades”

“Solidariedade companheiro. Estamos juntos!”, afirmou Gleisi (foto) a Alexandre Padilha em seu perfil no X (ex-Twitter) Rafael Martins/Poder360 – 23.mar.2024

PODER360 12.abr.2024 (sexta-feira) – 9h38



A presidente do PT (Partido dos Trabalhadores), deputada Gleisi Hoffmann (PR), se solidarizou com o ministro de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, depois de o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), ter afirmado que o ministro é “incompetente” e responsável por plantar “notícias falsas” sobre o Congresso.

“Pela competência e capacidade, o ministro Padilha já serviu ao Brasil em inúmeras oportunidades, sempre dedicado à missão confiada”, disse Gleisi em seu perfil no X (ex-Twitter) na 5ª feira (11.abr). Por fim, declarou: “Solidariedade companheiro. Estamos juntos!”. O ministro a respondeu agradecendo.

A declaração de Lira se deu em resposta a questionamentos de jornalistas sobre um suposto enfraquecimento com a manutenção da prisão de Chiquinho Brazão (sem partido-RJ) na Casa Baixa. “Essa notícia hoje que você está tentando verbalizar, porque os grandes jornais fizeram, foi vazada do governo e basicamente do ministro Padilha, que é um desafeto, além de pessoal, incompetente”, disse.

O Poder360 apurou que o deputado federal Elmar Nascimento (União Brasil-PP) foi um dos articuladores para tentar a soltura de Brazão. Elmar é o favorito de Lira para sucedê-lo na presidência da Câmara e se indispôs com aliados do governo por causa deste movimento, que governistas chamaram de “arriscado”.