Bolsonaro prevê ‘implosão’ do PL após elogios de Valdemar Costa Neto a Lula

O ex-presidente Jair Bolsonaro, expressou preocupação com o futuro do partido PL após elogios feitos pelo presidente nacional da legenda, Valdemar Costa Neto, ao atual mandatário do país, Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Bolsonaro afirmou a um grupo de apoiadores que teve um “problema sério” com alguém da legenda e considerou a declaração de Costa Neto sobre Lula como “absurda”. O ex-presidente não mencionou diretamente o dirigente do partido, mas deixou claro seu descontentamento com a situação. Em um vídeo compartilhado nas redes sociais de bolsonaristas, Bolsonaro respondeu a um aliado que questionou se o PL teria força nas eleições municipais deste ano e se isso faria diferença em 2026. Foi então que ele revelou: “Essa semana tive um problema sério, não vou falar com quem, mas eu disse: ‘Se continuar assim, você vai implodir o partido’”. Bolsonaro ainda convidou Lula para tomar uma bebida alcoólica com ele, mas afirmou que o petista não teria coragem de aceitar o convite.

No mesmo vídeo, Bolsonaro também reclamou dos elogios de Costa Neto a Lula, afirmando que não há comparação entre os dois. O ex-presidente ressaltou que, mesmo que seja considerado um “cara horrível”, o outro (Lula) é “péssimo” e não tem como dar certo. Essas declarações de Bolsonaro foram uma resposta direta aos comentários de Costa Neto sobre Lula, que foram divulgados recentemente nas redes sociais. O presidente do PL concedeu uma entrevista em dezembro de 2023, na qual elogiou Lula e suas gestões. Anda declarou que o petista possui muito “prestígio e popularidade”. Costa Neto destacou que Lula não tem o mesmo carisma que Bolsonaro, mas ressaltou sua influência em parte dos brasileiros.

Durante a entrevista, Costa Neto foi questionado sobre quem é mais difícil de lidar, Lula ou Bolsonaro, e ele respondeu prontamente que Bolsonaro é mil vezes mais difícil. O presidente do PL ainda afirmou que Bolsonaro não é uma pessoa normal e destacou suas brigas por onde passou. Essas declarações de Costa Neto geraram irritação em Bolsonaro e levantaram preocupações sobre o futuro do partido PL.