Lula e esquerda celebram aniversário do padre Júlio Lancellotti

Missionário completou 75 anos nesta 4ª feira (27.dez); ministros Alexandre Padilha e Sonia Guajajara também prestaram homenagens

Lula (esq.) e o padre Júlio Lancellotti, em agosto deste ano Ricardo Stuckert/PR

Luisa Carvalho 27.dez.2023 (quarta-feira) – 23h47



Os 75 anos do padre Júlio Lancellotti foram celebrados nesta 4ª feira (27.dez.2023) pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O sacerdote na pastoral do Povo de Rua da Arquidiocese de São Paulo foi descrito em publicação nas redes sociais como “um homem que representa em seus atos os valores humanistas do cristianismo” pelo chefe do Executivo.

Os ministros Alexandre Padilha (Relações Institucionais), Sonia Guajajara (Povos Indígenas) e Jader Filho (Cidades) também felicitaram o padre.

O ministro Alexandre Padilha relembrou a trajetória política de Júlia Lancellotti, enquanto Sônia Guajajara afirmou que ele é uma “inspiração na defesa dos mais pobres”.

O sacerdote é conhecido por seu trabalho com assistência social a pessoas em situação de rua. Lancelloti foi um dos 246 integrantes do Conselhão de Lula, colegiado composto por representantes de diversos setores da sociedade civil para assessorar a Presidência da República na formulação de políticas e diretrizes.

Os deputados federais Guilherme Boulos (Psol-SP) e Érika Hilton (PSOL-SP) também felicitaram Lancellotti, com destaque à sua atuação nas ruas.