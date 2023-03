Facção criminosa planejou sequestrar Moro no dia da eleição

Integrantes do Primeiro Comando da Capital (PCC) cogitaram uma ação contra o senador Sergio Moro (União-PR) no dia do segundo turno das eleições de 2022. As informações para o planejamento arquitetado constam em decisão judicial, assinada pela juíza federal Gabriela Hardt. No documento, é possível ver uma troca de mensagens entre dois membros da quadrilha, com informações pessoais sobre o ex-juiz e sua família. “Foram observadas anotações manuscritas com dados pessoais do senador Sergio Moro, incluindo endereços, nomes dos familiares, telefone, e-mail da sua filha e informações da declarações de bens”, diz trecho da decisão. “Verificou-se também um relato detalhado de um reconhecimento de local que seria usado para a votação na eleição de 2022. (…) Restando claro que foi cogitada alguma ação contra [Moro] na data do segundo turno”.